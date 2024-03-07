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Jisoo自創公司後首發作品！　超仙狀態穿self-portrait平價裙引熱議

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記者鮑璿安／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo除了與Dior維持密切合作關係之外，最新與時尚品牌self-portrait釋出形象照新篇章，成為她成立個人經紀公司Blissoo後發表的第一個作品，帶來四套仙氣滿點的唯美造型，備受外界關注！

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo 新美照曝光。（圖／品牌提供）

Jisoo過去在拍攝中也曾穿過self-portrait ，這次演繹2024年春夏最新系列單品，標誌性的連衣裙帶有黑色飾邊的淺粉色亮片，展現清新自然風格。另外也換上了帶有細緻花朵點綴的白色亮片迷你連衣裙，頗有Y2K風格的影子，Jisoo以飄逸長髮、清淡妝容出鏡，成為self-portrait的全新面孔，畫面一公開就引發許多粉絲關注。

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿著self-portrait 2024年春夏系列的連衣裙 。（圖／品牌提供）

其實這次與Jisoo驚喜合作的self-portrait 並非一線精品，而是來自馬來西亞檳城的設計師Han Chong的自創品牌，self-portrait 2013年於英國倫敦成立，由於親民價格和高品質設計感兼具，短時間就獲得眾多海外名人演繹，英國凱特王妃、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等名人出席活動的服飾，也能是大家衣櫥內的百搭單品。

身為時尚寵兒Jennie也有全新美照釋出，近日她登上美國時尚品牌CALVIN KLEIN 2024年春季形象廣告，身穿內衣以及丹寧系列造型，毫無保留展現惹火體態，一流的身材管理和表現力引發熱議。

▲▼ck。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Jennie穿上全新Intense Power內衣，黑白經典款式以鮮明的品牌Logo為主旨。（圖／品牌提供，以下同）

關鍵字：

Jisoo, self-portrait

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