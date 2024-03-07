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劉品言曝法國留學時「染上惡習」　推坑鳳小岳逛A.P. C.全台首店

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記者鮑璿安 ／台北報導

許多簡約控喜愛的法國品牌A.P. C.終於登台，全台首家旗艦店選在遠東Sogo百貨台北復興館四樓，今（7）日邀請鳳小岳及劉品言一同亮相逛店，由於劉品言曾在法國巴黎留學，現場更直接秀起一口流利法文，傳授鳳小岳時尚單字「Demi-Lune」，意為「Half moon」半月包，也是品牌最經典熱賣的單品。

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳（左）及劉品言一同亮相 A.P. C.全台首家旗艦店。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲劉品言演繹白色針織衫搭配牛仔半裙，肩背經典半月包 。（圖／品牌提供）

劉品言今演繹白色針織衫搭配牛仔半裙，是很典型的法式穿搭，全身之中最愛的品項就是身上的半月包「Demi-Lune」，以斜紋軟呢與皮革拼接，且尺寸大小都剛剛好，也讓她聯想起在巴黎留學的日子，她表示，「今天其實很興奮，A.P. C.算是我小時候讀書就很愛的牌子，對我來說是很輕鬆的穿搭，又有個性」。她喜歡經典不退流行的單品，透露自己有入手品牌的風衣，在衣櫥中保留了許久，「我在法國的時候染上不愛撐傘的惡習，有收一件像是風衣又防水的外套，就很百搭。」

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳喜歡舒適百搭的造型 。（圖／品牌提供）

鳳小岳則認為品牌的服飾材質舒適，在法國時他很喜歡逛跳蚤市場挖寶，對他而言品牌風格很淳樸又百搭，值得入手。這次逛店更看上一套燈芯絨的連身裝，即便是女裝也無妨，劉品言則在一旁猛勸敗說，「有看到自己喜歡的就要立刻行動，買下去」。

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲ A.P. C. 遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲榛果咖色半月包、經典Logo托特包 。（圖／品牌提供）

A.P. C. 創立已逾30年，由突尼西亞裔的法國人Jean Touitou成立，全名為「Atelier de Production et de Creation」，意思為製作與創意的工作坊。作為首度登台，品牌遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店以天然的橡木板以及中性色調營造溫潤質感，店內也跟上春夏時節腳步，提供日常休閒的丹寧系列、榛果咖色半月包、經典Logo托特包等，同時呈現當季男女服飾，讓時尚迷零時差入手最新款。

▲▼ ganni 。（圖／品牌提供）

▲▼ ganni 。（圖／品牌提供）

▲Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾打造「早安台北限定T恤」。（圖／品牌提供）

同時，丹麥設計師品牌Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，也特別合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾，打造「早安台北限定T恤」，以兩隻獵豹俏皮結合台灣特色珍珠奶茶飲品，標榜全球唯一、限量販售，童趣又寫實的模樣非常值得收藏。

關鍵字：

A.P.C., 劉品言, 鳳小岳, Ganni, 微風廣場

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