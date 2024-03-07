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遭爆抗痘產品含苯！倩碧聲明：台灣未販售　貝膚黛瑪去痘主打水楊酸

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▲▼ 遭爆抗痘產品含苯！倩碧聲明：未販售 。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭爆抗痘產品含「苯」，倩碧聲明：台灣未販售。（圖／達志影像／美聯社）

記者張毓容／綜合報導　

美國獨立實驗室瓦利蘇爾（Valisure）近日驚爆，在多個國際品牌的抗痘產品中，發現高含量的致癌化學物「苯」（benzene），被點名的包括雅詩蘭黛集團旗下倩碧（CLINIQUE）、美國塔吉特百貨（Target）品牌Up & Up、英國利潔時（Reckitt Benckiser）擁有的Clearasil等，事件一爆出立刻引發關注。經確認，倩碧回應台灣未引進該產品；《ET FASHION》也另外採訪了擁有高人氣抗痘產品的2大品牌－法國貝膚黛瑪和NARUKO旗下抗痘產品的主要成分皆為水楊酸，也都未添加「過氧化苯」。

據《路透社》報導，該美國實驗室於6日時宣布此事，除了上述品牌，還有包含Proactiv、PanOxyl、沃爾格林（Walgreens）的抗痘香皂，以及沃爾瑪、Equate Beauty等品牌的抗痘霜之中，也檢測到苯。

對此，利潔時駁斥研究結果「不現實」，所有Clearasil產品「在按照標籤指示使用與儲存時」都很安全。雅詩蘭黛也指出，倩碧僅在一款產品使用過氧化苯，而且「按照預期狀況使用是安全的。」塔吉特及沃爾瑪則尚未回應《路透社》的置評要求。

▲▼ 抗痘產品 。（圖／品牌提供）

《ET FASHION》也特別向台灣雅詩蘭黛集團旗下倩碧詢問，其回應「苯從來沒有被使用於我們任何產品之中，我們也沒有在台灣市場上販售含有過氧化苯的產品」，以堅定立場讓消費者安心。

▲▼ 抗痘產品 。（圖／品牌提供）

《ET FASHION》也特別採訪在抗痘產品中擁有好口碑和高人氣的2大品牌－醫美品牌「BIODERMA法國貝膚黛瑪」和知名美容達人牛爾研發創立的「NARUKO」，旗下抗痘系列產品的主要使用成分和相關檢測。

法國貝膚黛瑪表示，旗下抗痘產品主要成分都是以水楊酸為主，每款產品依照訴求功效不同有不同的比例和其他搭配成分，但前提都是依循台灣法規規定添加「水楊酸最高不能超過2%」，超過2%即屬醫生處方使用。

依衛福部公告，水楊酸是衛福部核可的抗痘成分，可用於軟化角質、面皰預防，在化妝保養品中水楊酸成分之限量為「0.2～2%」；而「過氧化苯」可用於治療痤瘡，但含有該成份之治療痤瘡產品則屬藥品管理。

▲▼ 抗痘產品 。（圖／品牌提供）

以「茶樹抗痘系列」聞名的NARUKO也表示，品牌旗下抗痘系列所有產品的主要成分都是茶樹精油＋2%水楊酸，再依據每款產品微調水楊酸的比例和其他搭配成分，像是其人氣去痘印產品「茶樹痘印美白保」就以茶樹精油搭配0.5%水楊酸外，再添加亮白成分「3%高濃度傳明酸」和舒敏配方，加強保濕、亮白，淡化痘印。

NARUKO公關更提到，也曾有粉絲在牛爾老師YouTube影片分享抗痘保養時，提到「過氧化苯」成分，但牛爾老師認為針對抗痘保養，茶樹精油加上水楊酸就已足夠，加上品牌產品強調天然植萃配方，旗下全產品皆從未添加過「過氧化苯」。同時為讓消費者能安心使用，不僅抗痘系列，旗下許多產品都有自主性送檢第三方檢測機構，包含SGS等知名檢測平台。加上親民價位的高CP值，難怪受到許多小資族的喜愛。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 抗痘, 痘痘, 痤瘡

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