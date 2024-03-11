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Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時尚圈復古潮流又一波，8、90年代間的無框眼鏡再度流行，韓星女團成員們都戴上，Jisoo出征巴黎時裝周也秀出無框Look，本篇一起來了解本季即將流行的「質感無框眼鏡」。

「質感無框眼鏡」的書呆子時尚

BLACKPINK Jisoo

BLACKPINK Jisoo近日前往巴黎參加Dior大秀的同時，就以雙辮＋蝴蝶結的學院造型出席秀場，私下在IG上更加碼分享了在巴黎的美照，照片中Jisoo就戴上了無框眼鏡，銀色鏡架的設計是亮眼細節，搭配上黑色襯衫領上衣與鑲有珍珠鈕扣的Dior手袋合照，就是高顏值學霸代表！

aespa Karina

獲封「人間AI」的韓國大勢女團aespa成員Karina，在日前準備飛往東京出席「SMTOWN LIVE」的演出，Karina穿著刷毛夾克內搭了灰色緊身針織衫的機場時尚曝光後，立刻掀起網路一陣熱議，不僅是因為撞臉《排球少年》漫畫中的社團經理「清水潔子」一角，更是因為Karina臉上戴著一副復古的無框眼鏡，展現了完全不同的質感高材生風格！

LE SSERAFIM 宮脇咲良

韓國女團LE SSERAFIM的日籍成員宮脇咲良，則是在IG曬出白色短版襯衫配上黑色領帶＋百褶裙的學院風穿搭，搭配鏡腳星型造型的下無框眼鏡，整體看起來是帶點叛逆感的學霸氣質，也是全無框眼鏡之外的另一種選擇。

IVE 張員瑛

有著CG般的夢幻長腿比例的女團IVE成員張員瑛，在《人氣歌謠》〈Off The Record〉的表演舞台上，以玫瑰刺繡的背心搭上米色的褶裙，搭配上金屬細框眼鏡，整體看起來甜美又帶著俏皮，是書呆子造型風格入門的好選擇！

少女時代 太妍

太妍在去年出席春夏巴黎時裝周Louis Vuitton的大秀時，早早就以黑色皮夾克與緊身的短背心、牛仔褲的造型搭配金屬框眼鏡，在率性街頭的風格中又加入了反差的書卷氣息，展現多元的搭配度。

Somi 全昭彌

Somi全昭彌戴著黑色針織帽，搭上銀色有弧度的無框眼鏡和連帽上衣與黑色皮外套＋寬鬆牛仔褲，一派休閒輕鬆的多層次街頭感穿搭，讓這款無框眼鏡帶了一點前衛的造型感。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 無框眼鏡, Jisoo, 張員瑛

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