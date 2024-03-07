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甜美臉蛋可鹽可甜！IU堪稱「髮型彩妝教科書」　任何造型難不倒

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▲▼IU造型。（圖／翻攝自IG/IU）

▲IU把金髮駕馭得恰到好處。（圖／翻攝自IG/dlwlrma，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

國民女神IU人氣爆棚，無論是她的髮色、妝容，甚至是美甲都是女生們仿效的對象，擁有一張完美臉蛋的她，近日又從甜美變成個性金髮，可鹽可甜，無論是任何風格能輕鬆駕馭，一起來看看她的千變萬化的造型吧！

#甜美黑髮

▲▼IUi造型。（圖／翻攝自IG/IU）

一頭烏黑長髮是IU的基本造型，精緻的底妝加上根根分明的睫毛，眼妝注重輕盈感，將重點放在唇色上，莓果色的紅唇更顯白。

#俏麗短髮+空氣瀏海

▲▼IUi造型。（圖／翻攝自IG/IU）

剪了短髮的IU讓五官輪廓顯得更為立體，整體妝容強調「水光感」，下眼瞼的晶亮臥蠶搭上Juicy唇，甜美可人的裝扮，讓人看了都融化。

#個性感金髮

▲▼IUi造型。（圖／翻攝自IG/IU）

黑髮搖身一變成為個性金髮，擁有一張完美臉蛋的IU可鹽可甜，任何風格都難不倒她，金髮最怕的就是氣色差，IU將重點放在底妝來校正肌膚，搭配修容打亮讓臉型更為精緻立體，眼妝選擇微微的小煙燻，整個氣場滿分。

#優雅長馬尾

▲▼IUi造型。（圖／翻攝自IG/IU）

IU不僅可鹽可甜，較為正式的場合，則是以黑色低馬尾搭配斜肩禮服，打造優雅女神氣場，基本上她的彩妝重點不變，主要就是以唇色和眼妝畫法轉換印象。

#洋娃娃微捲髮

▲▼IUi造型。（圖／翻攝自IG/IU）

金色短髮利用電捲棒增加捲度，搭配毛帽就是濃濃可愛女孩風，頰彩和唇彩以粉紅色呼應，搭配根根分明的睫毛，無辜裝扮讓人立刻融化，甲彩也換上粉嫩塗鴉風，相信又會帶起一波流行。

#時髦金色長髮

▲▼IU造型。（圖／翻攝自IG/IU）

IU很懂利用配件來切換風格，選擇醒目的眉環或是造型感垂墜式耳環，增添整體造型感，眼妝則選擇嫩綠搭配嫩紫局部點綴，看似大膽卻又很協調，搭配根根分明的下睫毛，古怪又有點可愛。

關鍵字：

IU, 國民女神, 化妝技巧, 妝容, 造型

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