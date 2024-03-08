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婦女節捧含羞草花、戴黃錶最潮　G-SHOCK致敬女性推特別版

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▲▼ G-SHOCK,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK 慶祝國際婦女節推出新錶GMA-P2100W-7A，3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

3月8日是國際婦女節，也被定為「含羞草之日」，義大利人總在這天送黃色的含羞草花給身邊重要的女性表達感謝與敬重之意，義大利珠寶品牌DAMIANI以含羞草為設計靈感的Mimosa系列珠寶特別應景；而CASIO旗下G-SHOCK也為慶祝此節日，發表如含羞草花淡黃色的新錶GMA-P2100W-7A，以充滿春天氣息之作向女性致上敬意。

▲▼ G-SHOCK,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲職業衝浪選手Sakura Johnson戴上G-SHOCK GMA-P2100W-7A腕錶。

G-SHOCK特別為國際婦女節推出「當代女性」企劃，於網站介紹3DCG藝術家YUKARI、G-SHOCK運動員兼職業滑板選手西村碧莉（Aori Nishimura）、職業衝浪選手Sakura Johnson以及職業滑板選手開心那（Cocona Hiraki）等各領域傑出女性，她們手捧可愛的黃色含羞草花，搭GMA-P2100W-7A新錶入鏡，此淡黃色錶款纖薄，以可再生的生質樹脂製成，具防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能。

▲▼ G-SHOCK,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲職業滑板選手西村碧莉也拿著含羞草花秀G-SHOCK新錶。

DAMIANI則將含羞草化為永恆，打造閃亮的Mimosa系列珠寶，有時會以含羞草葉子造型亮相，也有小巧花朵設計，均透過鑲嵌大小不等的鑽石，排列出看似率性又和諧的線條，更有鋪排出愛心圖案的款式，流露甜蜜氣息。

▲▼ G-SHOCK,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽耳環，241,500元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金心形鑽石戒指，254,500元。

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關鍵字：

G-SHOCK, DAMIANI, 國際婦女節

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