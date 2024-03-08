現代吉他之神約翰梅爾愛錶成痴　聯手AP創水晶天空錶盤

▲AP現代吉他之神、腕錶收藏家亦是品牌摯友的約翰梅爾合作打造聯名錶。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）跨界玩上癮，與時尚圈設計師、演藝圈名人相繼合作後，今年迎來現代吉他之神、腕錶收藏家亦是品牌摯友的美國創作歌手約翰梅爾（John Mayer），與他共同打造限量200只的Royal Oak 皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕錶，他表示最喜歡的腕錶是那些擁有令人無法移開視線的錶盤，每一款宛如生動的窗景畫，因此他特別以浩瀚星空為題結合AP萬年曆錶，創作出「水晶天空」錶盤。





▲Royal Oak 皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕錶，呈現「水晶天空」錶盤。

七次葛萊美獎得主、同時是名錶收藏家的約翰梅爾，向AP提議為萬年曆錶展現無垠宇宙氣息，催生出18K白金Royal Oak皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕錶，黃銅錶盤飾以品牌全新開發的閃爍裝飾，浮雕圖案由類似水晶的不規則形狀組成，其銳角和刻面隨著光影變化而閃爍，為了達到星空閃爍的效果，此沖壓模具是透過一種稱為電鍍的金屬沉積技術，由每一個原子製作而成，成功形塑出水晶天空錶盤；內載5134自動上鍊機芯，呈現實用的萬年曆功能。





▲AP Royal Oak皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕錶，錶背有限量200只字樣。

百年靈（Breitling）也跨界激發新火花，與時尚指標人物「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的自創同名品牌聯手，設計限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動上鍊腕錶，保留Chronomat錶款經典元素例如金屬Rouleaux錶鍊、錶圈上標記每15分鐘位置的凸出鐫刻；而面盤亮麗色彩源自她的品牌Victoria Beckham 2024春夏新裝主色調，包括薄荷色、午夜藍、鴿子灰和沙色，藉由此合作吸引更多女性目光。



▲維多利亞貝克漢的同名品牌Victoria Beckham，與百年靈攜手打造Chronomat 36特別版腕錶。（圖／百年靈提供，以下同）



▲BREITLING Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham聯名特別版18K黃金沙色錶盤與精鋼薄荷色錶盤款。