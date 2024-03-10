aespa隊長Karina認愛狂被轟　擠笑秀蕭邦幸福珠寶

▲aespa隊長Karina認愛男星李宰旭竟被粉絲砲轟，她戴著蕭邦Happy Hearts Wings珠寶與心情形成強烈對比。（圖／蕭邦提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團aespa隊長Karina日前認愛《還魂》爆紅的男星李宰旭，未料竟引發女方粉絲反彈，到Karina所屬SM娛樂大樓前怒批她背叛粉絲，要求她與李宰旭分手，Karina也令人意外在IG貼出手寫信向粉絲道歉，令人心疼。近日她與團員為代言的珠寶鐘錶品牌蕭邦（Chopard）拍攝慶祝3月20日全球國際幸福日的形象照，戴著雙心Happy Hearts Wings珠寶的她肯定心情五味雜陳。





▲Karina（左）與日星坂口健太郎在Prada米蘭大秀合照。（圖／Prada提供）

Karina因1月到米蘭欣賞Prada大秀，與同場的李宰旭一見鍾情，返韓後兩人被拍到夜晚在公園散步低調約會，雙方也迅速透過經紀公司認愛，但引起女方粉絲強烈不滿，逼得她寫公開信訴說明白粉絲的心情因而感到抱歉，顯然壓力不小。





▲李宰旭在Prada米蘭大秀對Karina一見鍾情。（圖／翻攝Jxxvvxxk IG）

但Karina與另外3位aespa團員演繹的蕭邦新作Happy Hearts Wings系列，旨在散播歡樂氣息，也向獨立自主的女性致敬，她露出淺淺微笑示範珠寶，每一碗戒指、耳環、鍊墜與手鐲都配有像小翅膀一般的雙心造型，搭配另有一顆滑動鑽石裝飾的心形，各有珍珠母貝或紅玉髓款式。





▲南韓女團aespa 4位成員演繹蕭邦Happy Hearts與Happy Sport系列新品。





▲蕭邦Happy Hearts Wings系列鑲嵌紅玉髓手環，125,000元。





▲蕭邦Happy Hearts Wings系列珍珠母貝戒指，86,000元。