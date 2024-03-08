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劉嘉玲跟風戴泰勒絲「友誼手鍊」　絕配22萬勞力士慶典錶

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▲▼ 劉嘉玲看演唱會造型 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲前往新加坡欣賞泰勒絲演唱會。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

近幾日IG上最熱門的po文，當屬亞洲各國名媛、明星紛紛飛往新加坡，朝聖西洋流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在東南亞地區的獨家演唱會，劉嘉玲也跟上風潮，戴上多條泰勒絲粉絲在演唱會都會佩戴的「友誼手鍊」，並疊搭勞力士（Rolex）227,000元的「慶典面盤」Oyster Perpetual腕錶，58歲的她繽紛穿搭不輸年輕世代。

▲▼ 劉嘉玲看演唱會造型 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲戴上串有自己名字與泰勒絲粉絲字樣的「友誼手鍊」搭配勞力士錶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

在泰勒絲演唱會上戴「友誼手鍊」的文化，始於她2022年發行的歌曲《You’re on Your Own, Kid》，歌詞中提到「製作友誼手鍊，花點時間品嚐，你沒有理由害怕」，粉絲開始串上自己的名字、歌名字樣的串珠手鍊，並在演唱會上與其他人交換手鍊。劉嘉玲此次到新加坡欣賞泰勒絲演唱會，也趕流行戴上串有自己英文名字「Carina」與「Swiftie」字樣等7條手鍊。

▲▼ 劉嘉玲看演唱會造型 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏也擁有勞力士慶典面盤設計的Oyster Perpetual 41腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

精品收藏豐富的劉嘉玲，少不了一只好錶疊搭色彩繽紛的友誼手鍊，她選擇勞力士的「慶典」（Celebration）面盤Oyster Perpetual腕錶，面盤以綠松石藍為底，於黑線勾勒的大小不一氣泡圈中填入糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色，洋溢活潑氣息，與潘瑋柏、足球界巨星梅西撞了同款錶。

▲▼ 劉嘉玲看演唱會造型 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual 41腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面，227,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

劉嘉玲, 勞力士, Rolex, 泰勒絲, 潘瑋柏

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