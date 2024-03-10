柯震東豪刷851萬買RICHARD MILLE　還想加價買動漫聯名錶

▲柯震東穿搭一向時尚，去年佩戴TASAKI珍珠出席金馬獎。（圖／TASAKI提供）

記者陳雅韻／台北報導

柯震東9日在社群平台宣布：「早安！趕著起床偷偷幹大事！等等保證被停卡！」緊接著po出在文華精品刷的高達851萬元簽帳單，寫下「再見！我的卡」，豪奢行徑令網友咋舌，好奇他究竟敗了什麼高價精品，答案揭曉，正是旗艦店設在文華精品的RICHARD MILLE名錶，他在IG秀出搭配天藍色錶帶的RICHARD MILLE35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，羅志祥也有一只。





▲柯震東在文華精品刷了851萬元，推測是刷了旗艦店位在此的RICHARD MILLE名錶。（圖／翻攝kaikaiko IG）

讓柯震東狠下心刷卡的RICHARD MILLE35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，是為西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）所設計，為符合他上場比賽所需，裝配特殊的蝶形自動盤，讓佩戴者能夠直接控制自動機芯的上鍊。柯震東的高價錶不僅只有此款，他同步曝光另外兩款總值上千萬元的RICHARD MILLE與AP（Audemars Piguet，愛彼）名錶，標註3個愛心彰顯名錶在他心中的地位。





▲柯震東摸狗秀出RICHARD MILLE 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，約85,100,000元。（圖／翻攝kaikaiko IG、品牌提供）





▲柯震東亮出3只RICHARD MILLE與AP錶收藏。（圖／翻攝kaikaiko IG）

自認討厭在社群發文的柯震東，近期激發他發文動力還有熱映中的動畫《葬送的芙莉蓮》，連續發文表達對此動畫的喜愛，得知日本鐘錶品牌Seiko為《葬送的芙莉蓮》推出聯名錶，還在網上發文「有人願意幫我代購嗎？我願意加價！認真。」





▲柯震東迷上動畫《葬送的芙莉蓮》，想加價買Seiko與此動漫的聯名錶。（圖／翻攝kaikaiko IG）