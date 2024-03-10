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周裕穎博物館跨界秀「彩墨畫超強解構」！陳季敏悠遊科莫湖化作新裝

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣設計師周裕穎近日攜手史博館，策劃史上首場博物館開幕跨界大秀「與史博同行MADE IN HISTORY」，將別具意義的歷史畫作打造成時裝，尤其考驗剪裁和設計功底。而陳季敏初春設計系列  Lake Como Impression 科莫湖畔映象，則呈現出優雅實穿的經典面貌。

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師周裕穎近日攜手史博館，策劃史上首場博物館開幕跨界大秀「與史博同行MADE IN HISTORY」。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲林經甫身著吳隆榮《火雞》走秀。（圖／品牌提供）

周裕穎擅長以跨界合作打造時裝的無限可能，本次史博館開幕秀運用常設展「在這裡，與大家相遇」內的國寶及重要古物為靈感，收錄下歷史精華。周裕穎操刀30套時裝之中，將當代藝術家江賢二的布料創作與史博館典藏常玉《雙人像》、《花》與《瓶花》畫作相融合，從中可見鮮明色彩流淌。並大量運用方正剪裁保留原始畫作的完整性，重現像經典畫作，其中由24聯幅的直幅彩墨風景畫組合而成的馬白水作品《太魯閣之美》也被周裕穎解構於4款俐落剪裁的服裝上，一字排開展現畫作滂薄的氣勢原貌。秀上更邀請到七十九歲退休醫師林經甫身著吳隆榮《火雞》走秀，讓歷史文物重獲新生。

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師。（圖／品牌提供）

▲陳季敏發表同名品牌JAMEI CHEN初春設計系列。（圖／品牌提供）

同時台灣設計師陳季敏發表同名品牌JAMEI CHEN初春設計系列，她將在科莫湖濱閒逛的旅行印象化作設計靈感，運用輕盈柔軟和立體剪裁打造出鬆弛感服裝。利於搭配的外套、洋裝與上衣則傾向更大的版型與量體，走動時呈現垂墜飄逸的空氣感，同時用以不收邊或毛邊的技法帶來一絲隨性俐落，結合品牌最常用的白色調，貫穿低明度的莫蘭迪粉紅與藍，宛若覆蓋著一層薄薄的霧灰，帶有一點自然的風化粉臘質地，更顯低調嫻雅。
 

關鍵字：

時裝, 史博館, 台灣設計師, 周裕穎, 陳季敏

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