解密卡地亞Ballon Bleu de Cartier錶3個必收藏理由　成凱特王妃珍愛之物

▲卡地亞粉紅色陽光射線紋飾面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款，散發優雅氣息。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）2007年問世的Ballon Bleu de Cartier系列腕錶，完美融匯卡地亞的獨特視野與四大創作精髓：精粹線條、精算比例、精緻細節與精準造型，成為品牌代表作之一，連英國王儲威廉都選擇此錶款當愛的禮物，送給妻子凱特王妃作為結婚3周年的禮物。Ballon Bleu de Cartier系列的3大特色經典圓錶、創意設計與豐富款式，成為必須收藏的理由。



▲Ballon Bleu de Cartier系列腕錶完美融匯卡地亞的四大創作精髓：精粹線條、精算比例、精緻細節，以及精準造型。

經典圓錶

予人圓滿感受的圓錶，是經典耐看的設計，但卡地亞不甘於平凡，賦予Ballon Bleu de Cartier系列腕錶有別於一般錶款的立體感，精粹線條體現於圓中帶圓的設計，正面與背面都是渾圓弧形，佩戴時好似懸浮腕間，宛如一顆星球般耀眼。



▲卡地亞勇於突破，賦予Ballon Bleu錶殼前後皆為圓弧形的特殊外觀。

創意設計

Ballon Bleu de Cartier系列腕錶獨特的錶冠護橋與中層錶殼接合的一體成形結構，是卡地亞創意設計的表現，錶冠鑲嵌上藍色凸圓形寶石鑲嵌上鍊錶冠，並由金屬環圈悉心保護，成為整只錶的亮點，也成為此系列耳熟能詳的暱稱「藍氣球」的由來。摩登外型同時結合內斂典雅元素，面盤點綴品牌標誌性的羅馬數字時標與時標軌道，流露優雅氣息。





▲卡地亞熱賣款Ballon Bleu de Cartier腕錶，42毫米。





▲模特兒戴卡地亞搭配鱷魚皮錶帶的Ballon Bleu de Cartier腕錶，33毫米款。





▲模特兒佩戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier自動上鍊腕錶，33毫米款搭配銀藍色陽光射線紋飾磨砂面盤。





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶，40毫米款配藍色磨砂陽光射線紋飾面盤。

豐富款式

Ballon Bleu de Cartier系列款式豐富，尺寸包括錶徑28毫米、33毫米、36毫米、40毫米與42毫米，男、女都能找到心儀款式，抑或配成甜蜜對錶。英國王儲威廉送給妻子凱特王妃的Ballon Bleu de Cartier腕錶作為結婚周年禮物，見證兩人長長久久的愛情，成為凱特王妃日常重要的貼身配件。





▲英國王儲威廉（右）於結婚三周年時送凱特王妃Ballon Bleu de Cartier腕錶，成為她最常佩戴的錶款。（圖／美聯社）





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款，造型圓潤、線條流暢。

不僅尺寸多元，Ballon Bleu de Cartier系列腕錶面盤顏色也有白色、藍色、銀藍色、深灰色等多彩選擇，今年春天最應景的新色當屬粉色陽光射線紋飾面盤與鑲鑽款式，同時也呼應2024年代錶色柔和桃粉色，溫柔系設計吸引目光，更令人心動是具快拆錶扣與錶帶，能輕鬆更換錶帶轉換風格。





▲卡地亞粉紅色陽光射線紋飾面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款，錶圈鑲嵌50顆圓形明亮式切割鑽石。