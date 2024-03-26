fb ig video ETtoday search mobile

解密卡地亞Ballon Bleu de Cartier錶3個必收藏理由　成凱特王妃珍愛之物

>

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞粉紅色陽光射線紋飾面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款，散發優雅氣息。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）2007年問世的Ballon Bleu de Cartier系列腕錶，完美融匯卡地亞的獨特視野與四大創作精髓：精粹線條、精算比例、精緻細節與精準造型，成為品牌代表作之一，連英國王儲威廉都選擇此錶款當愛的禮物，送給妻子凱特王妃作為結婚3周年的禮物。Ballon Bleu de Cartier系列的3大特色經典圓錶、創意設計與豐富款式，成為必須收藏的理由。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
▲Ballon Bleu de Cartier系列腕錶完美融匯卡地亞的四大創作精髓：精粹線條、精算比例、精緻細節，以及精準造型。

經典圓錶
予人圓滿感受的圓錶，是經典耐看的設計，但卡地亞不甘於平凡，賦予Ballon Bleu de Cartier系列腕錶有別於一般錶款的立體感，精粹線條體現於圓中帶圓的設計，正面與背面都是渾圓弧形，佩戴時好似懸浮腕間，宛如一顆星球般耀眼。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
▲卡地亞勇於突破，賦予Ballon Bleu錶殼前後皆為圓弧形的特殊外觀。

創意設計
Ballon Bleu de Cartier系列腕錶獨特的錶冠護橋與中層錶殼接合的一體成形結構，是卡地亞創意設計的表現，錶冠鑲嵌上藍色凸圓形寶石鑲嵌上鍊錶冠，並由金屬環圈悉心保護，成為整只錶的亮點，也成為此系列耳熟能詳的暱稱「藍氣球」的由來。摩登外型同時結合內斂典雅元素，面盤點綴品牌標誌性的羅馬數字時標與時標軌道，流露優雅氣息。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞熱賣款Ballon Bleu de Cartier腕錶，42毫米。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒戴卡地亞搭配鱷魚皮錶帶的Ballon Bleu de Cartier腕錶，33毫米款。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier自動上鍊腕錶，33毫米款搭配銀藍色陽光射線紋飾磨砂面盤。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶，40毫米款配藍色磨砂陽光射線紋飾面盤。

豐富款式
Ballon Bleu de Cartier系列款式豐富，尺寸包括錶徑28毫米、33毫米、36毫米、40毫米與42毫米，男、女都能找到心儀款式，抑或配成甜蜜對錶。英國王儲威廉送給妻子凱特王妃的Ballon Bleu de Cartier腕錶作為結婚周年禮物，見證兩人長長久久的愛情，成為凱特王妃日常重要的貼身配件。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王儲威廉（右）於結婚三周年時送凱特王妃Ballon Bleu de Cartier腕錶，成為她最常佩戴的錶款。（圖／美聯社）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款，造型圓潤、線條流暢。

不僅尺寸多元，Ballon Bleu de Cartier系列腕錶面盤顏色也有白色、藍色、銀藍色、深灰色等多彩選擇，今年春天最應景的新色當屬粉色陽光射線紋飾面盤與鑲鑽款式，同時也呼應2024年代錶色柔和桃粉色，溫柔系設計吸引目光，更令人心動是具快拆錶扣與錶帶，能輕鬆更換錶帶轉換風格。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞粉紅色陽光射線紋飾面盤的Ballon Bleu de Cartier腕錶33毫米款，錶圈鑲嵌50顆圓形明亮式切割鑽石。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到貓還是狗？秒測你的「真實戀愛觀」

超準心測！第一眼看到貓還是狗？秒測你的「真實戀愛觀」

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

黃曉明「排毒蔬果汁」甩肉12公斤　大叔回歸男神等級

黃曉明「排毒蔬果汁」甩肉12公斤　大叔回歸男神等級

談戀愛超黏人的三大星座！TOP 1大小事都想分享　喜歡被關注、重視的感覺 營養師曝「補充5種營養素」最推薦食物！便宜高效、CP值超高 玄彬35萬歐米茄史努比錶上手好Q　換尼龍錶帶絕配棒球外套 繼扁可頌後韓爆紅「紙巾麵包」必吃！一層層撕開　薄到透光超可口 2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾 孔曉振與LVMH集團太子妃紅配綠超搶眼　拎LV骰子包很俏皮 女團都在瘋紫蘇葉瀏海！「人間AI」Karina、NewJeans成員Haerin都剪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面