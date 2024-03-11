星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在3月開展今年為止最長優惠，3／11起連續22天，祭出數位活動直到4月初，讓消費者每天都能滑滑手機賺賺小確幸，此外還有「分享加碼」，透過專屬鍵將連結分享給好友，達到一定次數還能再獲得一張驚喜券，大家快點點起來吧；路易莎4月底前11點前咖啡飲品第二杯半價，伯朗咖啡每周一也有會員優惠，走過可別錯過。

星巴克今（3／11）起推出「歡慶26週年 咖啡旅程尋寶之旅 數位體驗」，只要登入活動網站，完成設計的小遊戲，選擇其中一間門市，就可獲得專屬優惠，買一送一自然是基本款，其他包括第二件5折與搭配優惠也在其中，過程不需1分鐘即可完成，兌換期限為獲券日2天後。

而本次也多了分享優惠，在參加按鍵下方還有一個「分享給好友累計三次，即可獲得驚喜券乙張」的選項，點進去後透過LINE、FACEBOOK進行分享，達到累計次數就能加碼獲得抽獎券，也算是加碼的小確幸。

請注意相關限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎黑卡會員優惠也在2月底宣布續行至4月底，故黑卡會員在上午11點前至店購買特定咖啡品項，可享第二杯半價優惠。

伯朗咖啡館在3月份的每周一，3／11、3／18、3／25，續行會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。