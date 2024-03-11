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【廣編】卡地亞宣佈全球品牌大使Yara Shahidi　擔任Podcast《女性觀點》第二季主持人

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▲▼卡地亞,全球品牌大使,Podcast,第二季主持人。（圖／卡地亞提供）

▲Podcast《女性觀點》第二季主持人雅拉．莎希迪（ Yara Shahidi）與首集來賓米娜 ． 哈里斯進行對談。

圖、文／卡地亞提供

2020 年杜拜世界博覽會與卡地亞攜手呈獻女性主題展館（Women’s Pavilion），以女性賦權為主軸推出第一季 Podcast《女性觀點》後，延續品牌對於女性影響力的關注與重視，宣佈推出《女性觀點》第二季並由品牌卡地亞全球品牌大使暨演員製片人及創革家雅拉．莎希迪（Yara Shahidi）擔綱本季主持人。

第二季邀請傑出創新者和倡導者共襄盛舉。首集邀請米娜．哈里斯（Meena Harris）作客，她是一位美國律師、暢銷童書作者、製片人，同時也是Phenomenal Media的創辦人，該大眾媒體品牌曾榮獲東尼獎，致力聲援女性與缺乏話語權的族群。

《女性觀點》體現了卡地亞的品牌理念，即唯有女性意識興盛，全人類才有蓬勃發展的可能，彰顯攜手解決平等議題的必要性。卡地亞長期以來深耕女性賦權，「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」培育並支持女性創業，「卡地亞慈善基金會」將女性的社會與經濟發展視為改變的重要支柱。卡地亞的品牌創意核心為一群獨立堅強的女性，她們的優雅風範和強大能量深刻反映在各系列作品中。

Podcast節目第二季即日起在Spotify及Podcast平台上線，嘉賓名單將陸續揭曉。

關鍵字：

卡地亞, 全球品牌大使, Podcast, 第二季主持人

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