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「平白咖啡」登上Google首頁　薄奶泡讓全球都有粉

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▲平白咖啡,Flat White,馥芮白,馥列白。（圖／unsplash）

▲來自南半球的平白咖啡是今日話題新寵。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

今天咖啡話題最熱鬧的不只有星巴克買一送一，還有「平白咖啡」也登上熱搜，原因是一開啟Google首頁就有它的專屬動畫，來自澳洲的平白咖啡有另個名稱是馥芮白，比起台灣民眾最愛喝的拿鐵，其咖啡比例較高且相對濃郁，不少人一試成主顧，今天311也是「平白咖啡日」，還沒試過不妨有機會也去體驗一下它的魅力吧。

▲平白咖啡,Flat White,馥芮白,馥列白。（圖／unsplash）

平白咖啡（Flat White）又稱為馥芮白、馥列白，是一種流行於澳大利亞及紐西蘭，以意式濃縮為基底的咖啡。其咖啡最特別之處在於其平滑而細緻的奶泡，比起其他咖啡飲品，它的奶泡非常低調，讓它在咖啡表面呈現出更平坦均勻的姿態，而它的英文名字也推測是由此而來。

▲平白咖啡,Flat White,馥芮白,馥列白。（圖／unsplash）▲平白咖啡,Flat White,馥芮白,馥列白。（圖／unsplash）

而平白咖啡的牛奶和咖啡比例為1：1，這樣讓飲品的口感呈現平衡的狀態，比起1（咖啡）：3（牛奶）比例的拿鐵，沒有那麼濃厚的奶味，也不像咖啡跟牛奶1：1的卡布奇諾，添加非常豐富的奶泡，造就出有別於其他兩者、較為濃郁且不華麗的口味，受到「不想喝太奶、想品嚐更多原味咖啡」的消費者喜愛。

▲平白咖啡,Flat White,馥芮白,馥列白。（圖／unsplash）

而今天站上話題浪尖的「平白咖啡日」，據悉是在2011年3月11日，牛津大學出版社將「Flat White」收錄到《牛津英語詞典》內，為了慶祝這款咖啡被「正名」，便出現311的紀念日說法，然而Google今天為它推出專屬動畫，又讓世人為它科普一回。

▲平白咖啡,Flat White,馥芮白,馥列白。（圖／unsplash）

有趣的是，澳洲與紐西蘭都聲稱自己是「平白咖啡」的發源地，但目前仍無決定性的證據出現來支持任何一方的說法，因為這樣的咖啡做法幾乎是同時出現在兩地的菜單裡。不知道Google大神能不能有天給個解答呢？

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關鍵字：

咖啡, 平白咖啡, 馥芮白, Flat White, 311紀念日, Google, 咖啡界新寵

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