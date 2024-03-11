天冷有解！營養師教你「吃對食物」養成保暖體質

▲熱紅茶有很好的暖身效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來天氣不穩定，夜晚氣溫直降讓人只想躲進被窩裡，為此營養師高敏敏教你吃對東西，養成保暖體質，同時搭配好的生活習慣，以不著涼為最高原則。

#薑汁/薑茶/薑湯

薑汁、薑茶和薑湯含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，像是天冷的時候就可來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶都不錯。

#大蒜雞湯

建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，大蒜中的蒜素有助血液循環且能提升代謝力，一碗雞湯就能讓身體暖起來！

#黑胡椒＋薑黃

黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，也能抑制脂肪合成；而薑黃素助身體產熱、提高代謝力，且擁有豐富的營養素，可以促進血液循環。

#韭菜

屬於辛香食材，能幫助血液循環，所以也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。

#熱紅茶

茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，曾有研究指出，喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，也就是說和其他的飲料比起，保暖效果較強。

#黑巧克力

營養師高敏敏指出，巧克力雖然屬於甜食類，但其實70%以上巧克力，糖添加的比較少，內含可可多酚能保持身體循環力，其中咖啡因和類黃酮、可可鹼、類黃酮能增加大腦血流量，可可鹼同時能協助調節情緒。

除了以上吃對東西，做好保暖的生活習慣也很重要，像是脖子、耳朵須做好防護，建議出門在外，要圍好圍巾和耳罩；洗完澡要盡快穿衣，把毛巾放在隨手可得的地方，立刻擦乾身體並穿衣服；運動前也需做好暖身，以防運動時血流量加倍、收縮過度易增猝死風險；多喝溫水能促進血液循環、避免血液過度黏稠；早上可以賴床一下再起床，不要從床上忽然跳起，因為突然接觸到冷空氣，易導致皮膚及血管容易收縮，建議多加一件外套，幫助保護四肢溫暖。