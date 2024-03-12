別再誤解保久乳！營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

▲鮮奶和保久乳的營養成分差不多。圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

鮮奶是不少人的早餐選擇，睡前喝一杯更可幫助睡眠，但你知道保久乳和鮮奶的來源皆是百分之百的生乳嗎？只不過保久乳經過超高溫殺菌加上無菌包裝，所以不需要冷藏，營養師高敏敏表示，保久乳和鮮奶的營養成分差不多，別再誤解保久乳「不健康」了。

營養師高敏敏分享，不少人看到保久乳不需要冰，都會以為是不是因為加了防腐劑？高敏敏指出，其實鮮乳和保久乳的來源都是100%的生乳，而保久乳是生乳經過超高溫殺菌加上無菌包裝，把生乳中的細菌殺光後，再採用無菌充填包裝，因此不需要冷藏，保久乳和鮮奶的營養差不多，但提醒購買前，還是需要注意營養標示。

而鮮乳大多採用高溫短時間或超高溫短時間殺菌，再加上沒有無菌包裝，因此無法完全做到無菌狀態，保存期限比較短，也必須要冷藏。

了解兩者間關係後，營養師高敏敏喊話別再對保久乳有誤解，同時建議當出門不方便帶鮮奶時，帶瓶保久乳來喝，簡單又方便。高敏敏也分享，她本人非常喜愛保久乳的特殊乳香，這個味道是殺菌過程中產生梅納反應的味道。

以成年人來說，每日鈣需求1000mg，建議早晚各一杯乳製品，剩下的一半可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、菠菜、莧菜…等食物來補充，幫助養好骨質不疏鬆。

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