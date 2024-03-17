日網超準心測「從看錢包的習慣」　秒測你的金錢觀

文／Workworks職場人

「只要能夠好好愛惜錢包，就會慢慢開始珍惜金錢」職場人們平時看錢包的習慣是什麼呢？檢查紙鈔夠不夠、收納發票收據或是整理零錢等，本篇編輯分享「從平常看錢包的習慣」將秒測出你的金錢觀，大家快一起來測驗看看吧！

▲日網超準心測從從看錢包的習慣，測你的金錢觀。（圖／shinri）

問題：當你和朋友去咖啡廳前，檢查錢包有2000日圓，職場人當下有什麼反應呢？

A.無奈只剩2000日圓

B.驚訝擁有2000日圓

C.結帳發現錢不夠，就和朋友借錢吧

D.到咖啡廳前先去領錢

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：

選「無奈只剩2000日圓」的你，代表職場人們對金錢有著消極的看法，往往日常生活中，職場人們倘若無法放肆花錢時，就不會特別想外出享受樂趣，反而會選擇一些省錢的方式耗時間。

選「B」的你：

選「驚訝擁有2000日圓」的你，代表職場人們對金錢有著積極的看法，當你翻開錢包後，無論看見錢的多寡都會展現開心滿足的一面，這也象徵著凡事都能看到積極正面的你，面對生活壓力不會太過緊繃，間接地也能招來財運唷！

選「C」的你

選「結帳發現錢不夠，就合朋友借錢」的你，代表職場人們是個不容易糾結、深信自己能處理危機的人，倘若結帳前發現錢包裡的錢不夠時，當下會直接和身旁的人借錢，不過編輯也建議大家如果向其他人借錢的話，要記得盡快償還，避免破壞你們的友誼關係。

選「D」的你



選「到咖啡廳前先去領錢」的你，代表職場人們非常愛惜自己的錢，平時會固定檢查錢包裡面錢剩多少，倘若發現沒錢時就會主動至ATM領錢，你認為錢包裡不僅代表金錢，這也象徵著任何事情都要靠自己努力，不輕易浪費一絲金錢。

職場人們測出的結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

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