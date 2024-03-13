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試・開箱／一拍秒磨皮！上市就賣爆的小金磚　升級後不卡粉還吸油超狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

氣墊單品依舊是很多人愛用的單品，近期也有不少品牌推出新品，從底妝、妝前或是防曬都有，不想髒手直接拍拍就可以快速完妝，真的有夠方便。

＃DIOR 超完美亮妍氣墊粉蕊，售價1800元

▲DIOR,PONY EFFECT,Valentino,氣墊粉餅,試開箱,彩妝。（圖／品牌提供）

DIOR推出全新的首款妝前打底氣墊粉餅，一次推出米白與粉色兩款，可以快速校正膚色，展現出細緻透明的肌底，輕鬆拍打就可以迅速完妝，同時保濕、增加肌膚光澤度，這次更是加碼上市了杏色或是粉色藤格紋的超完美氣墊外殼，完美捕捉經典DIOR設計，讓補妝也像是拍大片。

＃PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊 升級版，售價1380元

▲DIOR,PONY EFFECT,Valentino,氣墊粉餅,試開箱,彩妝。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT的氣墊粉餅大軍中，最受到台灣女性喜愛的就是這一顆「小金磚」，這次再度升級，乾性肌膚也可以輕鬆上手，不僅不容易卡毛孔、白芝麻，更是可以達到完美控油持妝力，而且遮瑕度很高，一顆就可以打造完美膚況。

＃Valentino 高訂輕透氣墊粉餅－怪美綠訂製外殼，售價3100元

▲DIOR,PONY EFFECT,Valentino,氣墊粉餅,試開箱,彩妝。（圖／品牌提供）

向來給人高調奢華感的Valentino推出氣墊粉餅，以微光感又很遮瑕的妝效，受到大批粉絲喜愛，這次再度換上新包裝，運用綠色搭配閃閃亮片，中央大LOGO更顯露出霸氣風格，讓人放進包包都高調，隨時展現自我態度。

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關鍵字：

DIOR, PONY EFFECT, Valentino, 氣墊粉餅, 試開箱, 彩妝

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