點出新手常見的「5個化妝錯誤」　教你粗糙變精緻！

▲彩妝需要簡單精緻才耐看。（圖／翻攝自IG/etudeofficial，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

化妝最高技巧就是若有似無，上妝後感覺整個人都亮起來，彩妝切忌厚塗，利用陰影打亮的調和，更勝於臉上飽和的顏色，簡單精緻才耐看，盤點女生常見的化妝錯誤，現在開始改正還不遲！

#錯誤的粉底色號

很多女生在挑選粉底時都會有過白的迷思，使得選擇與肌膚不匹配的色號，導致妝容顯得不自然，建議在挑選粉底時，可以在下巴或是頸部測試粉底色號，並確保在不同的光線下不會顯得突兀，自然能擺脫妝容不自然的困擾。

#過度勾勒眉毛

眉毛能決定五官的輪廓定位，因此必須依據每人的五官、臉型來調整眉毛畫法，別只跟著流行走，建議用眉筆輕輕填補眉毛空隙，避免過度勾勒眉型，才能讓眉毛看起來較為自然。

#忽略眼部打底

不少女生有眼妝容易暈染的問題，原因在於很多人在畫眼妝前忘了眼部打底，且眼影之後少了蜜粉定妝的步驟，要解決這個問題，建議在眼影前先使用眼部打底產品，一來能防止脫妝，另一方面可以增強後續眼影的飽和與持久度。

#過濃的眼妝

擁有一雙明眸大眼是每個女生的願望，有的人會想利用深邃的眼影和眼線來加強眼妝的力道，但是過重的眼妝反而會壓縮眼型，讓眼睛看起來反而更小，建議使用漸層眼妝畫法，眼下可點綴一些珠光眼影來打亮臥蠶，眼睛自然放大。

#眼妝和唇妝比例不對

很多人被認為妝感太濃，原因在於眼妝和唇妝的比例抓不對，建議眼妝重的時候，唇妝就要放淡，唇妝重的時候，眼妝只要簡單帶過就好，若兩者皆重，會使整體妝容看起來混亂。