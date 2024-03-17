2024新潮流「彩色絲襪」Jennie、Jisoo都在穿　輕鬆打造Y2K芭蕾風

文／美人圈

自2023年尾的冬天開始掀起一陣彩色絲襪旋風，先是從各大明星上身的紅色絲襪，到各種顏色及蕾絲款式的出現。如今黑色絲襪太無趣，彩色絲襪已成為2024新潮流，不但能輕鬆打造時尚的Y2K、芭蕾風等等，連Jennie、Jisoo等明星都在穿！

紅色絲襪新時尚：時尚潮人們都在穿

這個冬天國外的時尚潮人們人手一雙紅絲襪，亮眼的豔紅和深色服裝打造強烈對比，讓人視線一秒聚焦在紅色的大長腿上，大膽而前衛的穿搭超吸睛，也引起網上兩派審美。還記得2023年3月底時，BLACKPINK成員Jisoo在主打歌《Flower》的MV中身穿亮紅絲襪及袖套，高飽和度的造型引起網上吐槽，不料後半年，紅色絲襪便快速席捲了時尚圈。

▲Jisoo。（圖／IG@sooyaaa__）

接下來紅色絲襪不但出現在韓韶禧拍攝的雜誌封面、Jennie拍攝Jacquemus的聖誕大片、還有女團LE SSERAFIM成員允真帶著她敏銳的時尚嗅覺，在日常穿搭大膽演繹！而其實紅色絲襪並不是從她們開始的先例，早在四十幾年前的八〇年代就被時尚ICON黛安娜王妃所穿。另外亞洲經典時尚人物「王菲」，多年前就上身亮粉色絲襪打開「彩色絲襪」的先例，如今流行明星和時尚品牌再次把這股熱潮帶回來。

▲韓星都跟上紅色絲襪風潮。（圖／IG@jacquemus、@jenaissante）

紅色絲襪怎麼搭？

看似十分難搭配的紅色絲襪，其實搭配起來相當簡單！因為腿部已經足夠亮眼和飽和，因此穿搭方面找尋低飽和及深色調的服裝，都能打造協調卻好看的對比。例如：黑色、灰色、白色都不會出錯，全身黑配紅絲襪高級帥氣、小短裙配絲襪則是甜妹又不失個性。





另外不一定要全紅的單色絲襪，有著蕾絲或是紋路圖案的也超特別，更增添一抹帥氣和Y2K辣妹感。





Jennie的白色蕾絲絲襪熱潮

除了紅絲襪熱潮外，白色蕾絲絲襪也逐漸崛起，多虧於Jennie年初在《The Seasons－李孝利的紅毯》節目上的裝扮。當時她一身全白套裝有如白玫瑰，配上蕾絲的白色絲襪，混合芭蕾少女和復古女伶風，成功帶起白色絲襪的流行。

▲Jennie的白色蕾絲絲襪熱潮。（圖／IG@jennierubyjane）

不同於紅色絲襪的前衛，白色絲襪在顏色上較低調，適合新手們入手。它在搭配上的難度也較低，不一定要是辣妹風或者芭蕾少女風，像是這位博主一樣，配上平常的洋裝也毫不違和，輕鬆讓整體穿搭更有層次！





還有這些顏色的「彩色絲襪」

除了目前最多人上身的紅色、白色絲襪外，國外的時尚潮人們也漸漸上身粉色、藍色、紫色等各色絲襪，像是回到了去年夏天的「多巴胺穿搭」，帶來鬼馬少女風的多采多姿配色，想必到了春天會出現更多鮮豔的穿搭！





除此之外各種造型的絲襪，像是亮粉絲襪、印花絲襪、格子絲襪等等，也越來越多人穿上身，利用絲襪能輕易打造性感、辣妹、Y2K、復古等風格，簡單一招增加整體時尚感，快學起來吧！

▲亮粉絲襪也成潮流。（圖／IG@prodbldg）

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