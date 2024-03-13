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王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心

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▲▼王陽明分享香水哲學。（圖／品牌提供）

▲王陽明分享自己對香水香調其實不專一。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

法國嬌蘭「藝術沙龍香氛藝廊」期間限定精品店今（3/13）進駐台北101，開幕活動邀請王陽明站台，被譽為品味玩家的他，除了收藏腕錶、名車，對於香水也頗有研究，他和大家分享自己每一陣子就會換一種香味，大聊他獨到的香水哲學。

▲▼王陽明分享香水哲學。（圖／品牌提供）

▲法國嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊於台北101開幕。

王陽明今（3/13）為嬌蘭「藝術沙龍香氛藝廊」站台，他聊到最新推出的「NEROLI PLEIN SUD藝術沙龍 南境飛行淡香精」以清新的橙花，搭配肉桂、生薑等香料，以《小王子》作者 Antoine de Saint-Exupéry的第一篇長篇小說《南方郵航Courrier Sud》為創作靈感，王陽明表示：「聖修伯里既是文學家、也是一位飛行員，更是一個探險者，他熱愛飛行、冒險的精神讓我很有共鳴，因為我自己也是很喜歡挑戰，冒險的人。」

▲▼王陽明分享香水哲學。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 藝術沙龍 琥珀菸草淡香精，200ml，19,600元。

此外，私下的他噴香水十分隨興，以前會噴在空氣中再走進去，現在則會噴在胸前，最多手腕部分再加強一下。他表示喜歡香水都是一陣一陣的，每隔一段時間就會想換一種味道，最近偏愛琥珀菸草淡香精，它結合菸草、皮革、煙燻味，又帶著蜂蜜的香氣，有種神秘低調，又狂妄不羈的感覺。

▲▼王陽明分享用香哲學。（圖／翻攝自FB/王陽明）

▲王陽明和老婆Dizzy感情很好。

被問及白色情人節會送給老婆什麼禮物？他則表示會挑選親愛的玫瑰淡香精，因為玫瑰很浪漫，代表著愛、熱情，老婆其實很有個性，就像玫瑰一樣，漂亮又帶著刺，你必須要好好呵護她。談到女兒，他的眼睛裡面盡是愛意，帶點吃醋地分享女兒最近有了一個新男友，感覺有點威脅到自己的地位，但女兒看見他有點傷心，就笑著安慰他說，她自己有兩個男朋友，他才稍稍釋懷。

▲▼王陽明分享用香哲學。（圖／翻攝自FB/王陽明）

▲一家三口的美麗畫面。

關鍵字：

王陽明, 香水, 嬌蘭, 藝術沙龍, 台北101

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