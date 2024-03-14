fb ig video ETtoday search mobile

翻糖粉、柔和桃正夯！初夏髮色趨勢「粉彩色」一次看

>

▲▼初夏髮色趨勢。（圖／翻攝自IG）

▲初夏換上粉彩髮色，讓整體印象煥然一新。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、noodle.zip）

記者曾怡嘉／綜合報導

春夏換個新髮色，順便換上好心情，粉彩色在2024時尚界大行其道，髮色當然也是粉彩到底，AVEDA分析初夏髮色流行趨勢，像是柔和桃、翻糖粉、蘑菇灰、星夜藍都是好選擇，以低彩度呈現活潑色調，低調而不失溫柔氣息。不管是全頭淡色染或是局部細挑染，都能輕鬆呈現不同比例的粉彩時尚。

▲▼初夏髮色趨勢。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/dlwlrma、ummmmm_j.i）

#柔和桃

「柔和桃」是 2024年不退流行的話題色彩，療癒的色調揉和了淡粉紅及淺橘，不僅讓整體造型更柔和輕盈，在髮色設計上「柔和桃」徹底發揮色彩包容性的特質，搭配一般膚色能顯白、加強好氣色，對於健康小麥肌也能提亮膚色、增添清新氣息。不論是哪一種膚色都能完美搭配，是十分適合春天初夏的流行髮色。

▲▼初夏髮色趨勢。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/39saku_chan、aespa_official）

#星夜藍

粉彩色系也能以冷淡風格呈現，關鍵在於搭配光澤創造出寧靜感。「星夜藍」是帶有柔和金屬光澤的灰藍色調，宛如幽暗的夜空中劃過璀燦的流星。低調內斂的髮色除了適合全頭染，也適合挑染巧克力深棕、中性深褐色，都能營造高貴低調的時髦感。

▲▼初夏髮色趨勢。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/avedaartist_2、noodle.zip）

#翻糖粉

不同於2023年搶眼的芭比粉，「翻糖粉」混合了繽紛的粉紅色與冷感的褐色底色，再灑上了宛如糖霜的晶瑩光澤，營造出溫暖而沉穩的微甜氣質。迎合現代人不分性別都渴望在柔美與簡約格調之間取得完美平衡，追逐潮流同時保有精謐高雅。

▲▼初夏髮色趨勢。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/official.kep1er、9box_eden_3）

#蘑菇灰

「蘑菇灰」結合了溫暖安定的米色與現代感的灰色，是一款既柔和又時尚的百搭髮色。「蘑菇灰」最重要的特性是，中性調的特質能廣泛運用在各種膚色及髮型，無論是偏暖或偏冷的基調，都能完美融合且絕不過時。在溫暖的夏天，冷調的「蘑菇灰」也能為髮型創造視覺涼感，讓整體造型更清爽。

關鍵字：

髮色, 潮流, 2024年, 春夏, 粉彩色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG

營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心 《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢 面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情 吃得過多有反效果！　6種「健康食物」要注意份量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面