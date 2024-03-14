翻糖粉、柔和桃正夯！初夏髮色趨勢「粉彩色」一次看

▲初夏換上粉彩髮色，讓整體印象煥然一新。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、noodle.zip）

記者曾怡嘉／綜合報導

春夏換個新髮色，順便換上好心情，粉彩色在2024時尚界大行其道，髮色當然也是粉彩到底，AVEDA分析初夏髮色流行趨勢，像是柔和桃、翻糖粉、蘑菇灰、星夜藍都是好選擇，以低彩度呈現活潑色調，低調而不失溫柔氣息。不管是全頭淡色染或是局部細挑染，都能輕鬆呈現不同比例的粉彩時尚。

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#柔和桃

「柔和桃」是 2024年不退流行的話題色彩，療癒的色調揉和了淡粉紅及淺橘，不僅讓整體造型更柔和輕盈，在髮色設計上「柔和桃」徹底發揮色彩包容性的特質，搭配一般膚色能顯白、加強好氣色，對於健康小麥肌也能提亮膚色、增添清新氣息。不論是哪一種膚色都能完美搭配，是十分適合春天初夏的流行髮色。

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#星夜藍

粉彩色系也能以冷淡風格呈現，關鍵在於搭配光澤創造出寧靜感。「星夜藍」是帶有柔和金屬光澤的灰藍色調，宛如幽暗的夜空中劃過璀燦的流星。低調內斂的髮色除了適合全頭染，也適合挑染巧克力深棕、中性深褐色，都能營造高貴低調的時髦感。

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#翻糖粉

不同於2023年搶眼的芭比粉，「翻糖粉」混合了繽紛的粉紅色與冷感的褐色底色，再灑上了宛如糖霜的晶瑩光澤，營造出溫暖而沉穩的微甜氣質。迎合現代人不分性別都渴望在柔美與簡約格調之間取得完美平衡，追逐潮流同時保有精謐高雅。

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#蘑菇灰

「蘑菇灰」結合了溫暖安定的米色與現代感的灰色，是一款既柔和又時尚的百搭髮色。「蘑菇灰」最重要的特性是，中性調的特質能廣泛運用在各種膚色及髮型，無論是偏暖或偏冷的基調，都能完美融合且絕不過時。在溫暖的夏天，冷調的「蘑菇灰」也能為髮型創造視覺涼感，讓整體造型更清爽。