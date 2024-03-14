愛馬仕讓「福寶精靈」在櫥窗裡探險　DIOR期間限定店的大太陽好搶眼

▲愛馬仕年度藝術家櫥窗以「福寶精靈」為主角、巴黎福寶總店的花園為靈感，展開一場有趣的探險。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

近期經過HERMES（愛馬仕）位於台北Bellavita（寶麗廣塲）的旗艦店，一定要花時間看看櫥窗，會發現許多「福寶精靈」忙著照料花草植物、到處探險，像看故事書一般精彩，愛馬仕的包包、絲巾，甚至AirTag保護套等商品，則是巧妙地在其中扮演不同角色，很值得認真地window shopping一番；DIOR則在新光三越Diamond Towers開設期間限定店，外牆的立體太陽令人讚嘆，店內有許多特別的陳設，例如包包放在玻璃鐘罩裡，逛包包、配件的同時，空間佈置也要好好欣賞。

愛馬仕找來法國藝術家Jean-François Fourtou，專門打造台北旗艦店的年度藝術家櫥窗，由於2024是愛馬仕巴黎福寶總店改裝100周年，今年愛馬仕的年度主題為「源於福寶的愛馬仕精神」，藉以歡慶特別的年份，Jean-François Fourtou以此出發，從總店的屋頂花園找到靈感，結合自身的心境與記憶，創作出福寶精靈。

▲愛馬仕櫥窗中忙碌的福寶精靈。

▲法國藝術家Jean-François Fourtou特地來台為愛馬仕櫥窗揭幕。（圖 / 記者林明瑋攝）

年度藝術家櫥窗籌劃了8個月終於揭幕，Jean-François Fourtou特地來台，現年60歲、在巴黎成長的他，從小就對福寶總店很有記憶，還透露20歲時曾經應徵過愛馬仕福寶總店的銷售員，但沒有成功！Jean-François Fourtou嚮往大自然，近期的作品多結合植物，包括此次的櫥窗，精靈們的頭、手是各種葉子，身上的制服從1920年代取材，因為Jean-François Fourtou與爺爺感情很好，1920是爺爺的年代，精靈們有的在澆花，有的拿著商品，甚至不小心打翻茶盤，每個櫥窗都像是他們的小世界，生動地講述著生活。

▲與馬兒有關的元素也出現在櫥窗中。

▲巨大福寶精靈的頭與手是蘋果樹。

走到Bellavita室外，其中一個櫥窗的精靈變成巨人，「穿」起福寶總店，蘋果樹是他的頭、手，在福寶總店的花園裡，真的有一棵蘋果樹，還流傳著很有意思的小故事：據說那棵蘋果樹一直不結果，有一天，園丁想把樹砍掉，沒想到樹竟然結出了一顆蘋果，免於被砍的命運。故事真假不得而知，但蘋果樹的堅毅成了美好又有趣的傳說。

此外，櫥窗裡還有巴黎鐵塔、福寶總店的門牌，以及各式各樣的小巧思等著被發掘，例如絲巾變成的玫瑰和旗幟、飛盤、AirTag保護套等等，展期預計到5月，走過路過，絕對別錯過。

▲櫥窗裡地板的馬賽克圖案，和巴黎福寶總店一樣。（圖 / 記者林明瑋攝）



▲愛馬仕絲巾摺成的花朵。（圖 / 記者林明瑋攝）



▲櫥窗中藏著愛馬仕福寶總店的門牌號碼。（圖 / 品牌提供、記者林明瑋攝）

場景轉到東區，新光三越Diamond Towers的DIOR帷幕很難忽視，大店還沒登場，可以先到期間限定店逛逛。雖是期間限定，但一點也不馬虎，外牆的巨型太陽裝置、磁磚很有氣勢，店裝融入女裝創意總監Maria Grazia Chiuri於2024春夏女裝系列中，以花朵、太陽、月相與奇幻動物等建構出的新穎Mille-fleurs圖騰元素。

▲DIOR新光三越Diamond Towers的期間限定店，外牆是立體大太陽。

▲包包展示在玻璃鐘罩裡。

▲層架上除了商品，還有許多特別的陳設。（圖 / 記者林明瑋攝）

進入店內，可以感受到色調的溫暖，層架上放的不只商品，還有瓷罐、水晶、動物擺件等，像是家中的收藏品。期間限定店以配件為主，品項豐富，從Lady Dior黛妃包衍生的Lady D-Joy、全新Lady D-Sire等包款，全都能找到，其中一面牆上以玻璃鐘罩陳列包包，令人忍不住想仔細端詳，還有鞋款、飾品也一網打盡，保證會逛出心得。DIOR新光三越Diamond Towers期間限定店會開到5月1日，時間說長不長，說短也還有一陣子，放進清單，去看看吧！

▲DIOR D-Sire包從Lady Dior延伸而來，輪廓俐落、細緻柔軟。（圖 / 記者鮑璿安攝）