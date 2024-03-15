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早上爬起不來？「6個方法」提高睡眠品質、醒來精神充沛

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▲▼「6個方法」提高睡眠品質、醒來精神充沛 。（圖／Unsplash）

早起活力充沛有助於提升工作效率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

3／15為一年一度的國際睡眠日，想要有健康的身心狀況，必須從擁有良好的睡眠品質開始，現代人普遍睡眠不足、淺眠多夢，想要在睡醒後精力充沛而不疲憊，不妨試試以下幾種方法。

#保持充足的睡眠時間

確保每晚都有足夠的睡眠時間，成年人通常需要7-9小時的睡眠。不同的人有不同的睡眠需求，找到適合自己的睡眠時間是關鍵，若已有晚上睡不好的問題，建議避免長時間午睡，恐影響晚上睡眠。

#避免打破睡眠周期

盡量避免在睡眠周期中的深度睡眠階段被打擾。設置一個固定的睡眠時間表，避免在深睡眠時段被吵醒，可以幫助你睡醒後精力充沛。

▲▼「6個方法」提高睡眠品質、醒來精神充沛 。（圖／Unsplash）

#創造良好的睡眠環境

確保睡眠環境安靜、舒適、黑暗且涼爽。遮光窗簾、安靜的白噪音、舒適的床墊和枕頭，都可以幫助獲得高質量睡眠。

#避免睡前刺激性活動

在睡前避免攝入刺激性食物和飲品，如咖啡因和酒精，像是睡前使用電子設備如手機或是平板電腦，這些藍光輻射也會干擾你的睡眠，建議睡前一小時停止使用。

▲▼「6個方法」提高睡眠品質、醒來精神充沛 。（圖／Unsplash）

#早起並保持規律作息

儘量在早晨固定的時間起床，即使前一天晚睡，也不要長時間睡過頭。保持規律的起床時間有助於調整生理時鐘，從而提高精神和反應能力。

#進行輕度運動或伸展

早晨起床後進行輕度的運動或伸展活動，可以幫助激活身體，提高靈活度。例如進行幾分鐘的瑜伽或快走，可以讓你感覺更加清醒和活力。

以上這些方法可以幫助您在睡醒後感覺精力充沛，並且保持清晰的頭腦，從而更好地應對一天中的挑戰和工作。
 

關鍵字：

睡眠品質, 國際睡眠日, 健康生活, 健康身心, 睡眠方法

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