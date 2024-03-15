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大谷翔平愛妻田中真美用鞋子放閃！穿「老公代言款」藏超甜亮點

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記者鮑璿安／台北報導

球星大谷翔平昨（14日）白色情人節驚喜公佈愛妻身分，是前籃球運動員田中真美子，一行人準備啟程前往首爾舉行的海外開幕戰，而稍早公開的合照畫面中，大谷翔平與愛妻田中真美子穿上簡單的運動帽T、腳踩New Balance 運動鞋低調放閃，彰顯兩人的好感情。

大谷翔平妻首曝光！7年前來台打瓊斯盃　「4特質」符合理想型

▲大谷翔平發文，太太正式曝光。（圖／大谷翔平IG）

大谷翔平曬出登機前的合照畫面，身旁站著的高挑女子就是愛妻田中真美子，田中真美擁有清秀臉蛋、姣好身材，身高180公分與大谷翔平十分般配，兩人以Nike隊服簡單的連帽外套搭配T恤，田中真美子更穿上老公所代言的 New Balance 旗下9060復古運動鞋，白色鞋款相呼應悄悄放閃一波，自然清新的模樣令人眼前一亮。最右邊的山本由伸與園田芳大也意外搶鏡，由於拍照角度關係像是「牽手」曬恩愛一樣，且山本由伸還拎上Hermès愛馬仕柏金包，稀有的藍白拼接色相當搶眼，精緻行頭也成為合照中的焦點。

▲▼大谷翔平夫婦。（圖／翻攝自推特／@LosDodgers）

▲大谷翔平夫婦超有時尚氣息。（圖／翻攝自推特／@LosDodgers）

田中真美子在去年（2023）宣佈引退並關閉個人社群媒體，她被封為「日本王祖賢」，穿上球衣在場上比賽的模樣圈粉許多網友。而且田中真美子與大谷翔平的時尚潛力都很強，合照一公開就收到了網友滿滿的祝福，「兩人太般配了」、「田中真美子好美」、「高顏值夫妻」。

關鍵字：

大谷翔平, 田中真美子, 球星夫婦, 運動帽T, 愛妻身分

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