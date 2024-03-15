出道前就紅翻！NewJeans師妹團ILLIT搶曬Acne Studios新裝準備當表演服

記者鮑璿安／台北報導

NewJeans師妹團ILLIT即將在3／25正式出道，在此前已經享有超高規格的巨星待遇，不光高調出席了巴黎時裝周，近日更登上Acne Studios 2024春夏形象大片，一行人穿上新季丹寧服飾擺拍，以超高顏值加持主打的新標誌Multipocket包款，掀起話題。

▲Acne Studios2024春夏形象請到ILLIT演繹 。（圖／品牌提供）



ILLIT由五名成員YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE和IROHA組成，是HYBE LABELS和BELIFT LAB旗下的最新女團，為首張迷你專輯《SUPER REAL ME》熱身，搶先登上Acne Studios最新的2024春夏形象大片。畫面中ILLIT成員們演繹了品牌標誌性的丹寧造型，穿上一系列低腰牛仔寬褲、錯視印花設計理念的連身裙，姣好的身材比例和精緻臉蛋加持，打造前衛科技感的Y2K風格；手拎主打新包款Multipocket，長方形和微型尺寸搭配蝴蝶結元素，完美融入造型中。

▲多口袋迷你包Multipocket成為造型重點 。（圖／品牌提供）

ILLIT雖然還未出道，但是此次出鏡表現力已經不輸人，也將在2024年的重要活動和表演中穿著一系列Acne Studios服飾，粉絲們也可以期待ILLIT更多的精彩造型。

▲Jisoo 新美照曝光。（圖／品牌提供）

同時，BLACKPINK成員Jisoo最新與時尚品牌self-portrait釋出形象照新篇章，成為她成立個人經紀公司Blissoo後發表的第一個作品，Jisoo穿上標誌性的連衣裙，帶有黑色飾邊的淺粉色亮片展現清新自然風格。另外也換上了帶有細緻花朵點綴的白色亮片迷你連衣裙，Jisoo以飄逸長髮、清淡妝容出鏡，成為self-portrait的全新面孔，畫面一公開就引發許多粉絲關注。