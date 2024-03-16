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LIFE・經典／「不迷你」的迷你屋竟像類豪宅　猜猜一間多少錢？

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▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著建築設計的邁進，與多預鑄屋、貨櫃屋等已經與以往大相徑庭，經過設計的加持，不但能成為一個舒適的空間，甚至有類豪宅的姿態，而隨著住屋材質的進步，隔熱與隔音的效果也增加不少，美國許多迷你屋都有不少佳評，而這名為Pisgah Park Model的迷你屋以現有概念再擴大，打造出更加舒適的居所。

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

由Wind River Tiny Homes設計的Pisgah Park Model，將現有的迷你屋型態塑造更多可能，兩個街單位的居住空間，中央由一個室外的走道接連起來，它的長度為45英尺，寬度為12英尺，提供了與大多數「迷你屋」更多內部空間，總面積約有13.61坪，而精確的內部規劃，讓擁有者像是幾乎住在一般尺寸的住宅裡。

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

在中央的室外門廊，兼具著玄關與休息區的功能，且巧妙區分兩個居所的區域，若所在地的氣候溫和，是一個很好的設計，上方遮版可提供遮陰遮雨，也是轉換心情很好的空間。客廳位於其中一側，有非常流暢的開放感，寬敞的透明大門加上擁有挑高天花板，大量的玻璃窗讓內部則非常舒適和明亮，該區域包括放上一張沙發，就是個很棒的休息區，此外廚房也設計於此，帶有冰箱／冷凍庫、電磁爐、櫥櫃和洗碗機。

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

門廊的另一側是主臥室，臥室包括大量的儲物空間和櫥櫃，還可兼具家庭辦公室或娛樂空間。並附有一間全尺寸浴室，包括有瓷磚的淋浴間、化妝台和沖水馬桶。此外樓上還有第二間臥室，有點像閣樓空間，可以從梯子爬上去，雖然天花板較低矮，但空間可擺放一張雙人床，意謂4口之家也沒問題。

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

Pisgah Park Model專為定點生活而設計，雖然它建立在四輪車輪的拖車上，外部裝飾著工程板和構造頁板，但並不適用於定期拖曳，如果你有一塊土地，它或許是個好選擇，而它的售價為182,630美金，折合台幣約578萬元，再考量購置土地的金額，這樣的成本在台灣能買到什麼樣的房子呢？

▲Pisgah Park Model。（圖／翻攝Wind River Tiny Homes官網與官方youtube）

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關鍵字：

迷你屋, PisgahParkModel, 居住設計, 舒適空間, 室內設計

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