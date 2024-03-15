德德情人節帥照合體鄭運鵬「父子都超懂穿」！　腳下單品藏亮點

▲前民進黨立委鄭運鵬兒子「德德」擁有高顏值。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

記者鮑璿安／綜合報導

前民進黨立委鄭運鵬兒子「德德」高顏值神似韓星車銀優而爆紅，IG粉絲數更突破30萬，昨（14日）白色情人節他驚喜發文PO出帥照並公開感情狀況「我沒有女朋友」，引發網友熱議。而他年紀輕輕更是超懂穿，腳踩New Balance 去年發表的話題聯名鞋，連爸爸鄭運鵬也難得以日系穿搭出鏡，「父子裝」時髦合體超吸睛。

▲德德與爸爸背對鏡頭自然合照，兩人都穿著New Balance 超人氣鞋款。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

德德公開最新帥照，身穿簡單的立領上衣以側臉出鏡模樣吸睛，一系列貼文當中，還藏著一張與爸爸鄭運鵬背對鏡頭在飲料機前比劃的照片，德德穿著台灣本土品牌plain me服飾和包款配上九分褲，腳踩去年（2023年）發售的聯名鞋，日本時裝品牌 AURALEE x New Balance RC30 「Hunter Green」合作款式，單色系極簡質感和絨面革材質搭配，是當時引發話題的潮流單品，可見德德的時髦眼光。值得一提鄭運鵬也配合兒子的日系穿搭，一改平時的西裝造型，換上一身寬鬆工裝，搭配New Balance 超人氣 MADE in USA 系列鞋款 990v4 ，「父子鞋」裝扮彰顯兩人好感情。

▲德德開通個人IG帳號並發佈第一篇貼文引發熱議。（圖／翻攝自鄭運鵬Threads、德德IG）

今年2月德德開通個人IG帳號並發佈第一篇貼文，當時身穿新銳設計師品牌Simone Rocha與H&M聯名的白色珍珠毛衣，不僅上鏡表現力不輸明星，而且和30年前鄭運鵬的造型相似，父子倆的高顏值和多變造型引發討論。