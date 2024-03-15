fb ig video ETtoday search mobile

德德情人節帥照合體鄭運鵬「父子都超懂穿」！　腳下單品藏亮點

>

▲德德認了「沒有女朋友」。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

▲前民進黨立委鄭運鵬兒子「德德」擁有高顏值。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

記者鮑璿安／綜合報導

前民進黨立委鄭運鵬兒子「德德」高顏值神似韓星車銀優而爆紅，IG粉絲數更突破30萬，昨（14日）白色情人節他驚喜發文PO出帥照並公開感情狀況「我沒有女朋友」，引發網友熱議。而他年紀輕輕更是超懂穿，腳踩New Balance 去年發表的話題聯名鞋，連爸爸鄭運鵬也難得以日系穿搭出鏡，「父子裝」時髦合體超吸睛。

▲德德認了「沒有女朋友」。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

▲德德與爸爸背對鏡頭自然合照，兩人都穿著New Balance 超人氣鞋款。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

德德公開最新帥照，身穿簡單的立領上衣以側臉出鏡模樣吸睛，一系列貼文當中，還藏著一張與爸爸鄭運鵬背對鏡頭在飲料機前比劃的照片，德德穿著台灣本土品牌plain me服飾和包款配上九分褲，腳踩去年（2023年）發售的聯名鞋，日本時裝品牌 AURALEE  x New Balance RC30 「Hunter Green」合作款式，單色系極簡質感和絨面革材質搭配，是當時引發話題的潮流單品，可見德德的時髦眼光。值得一提鄭運鵬也配合兒子的日系穿搭，一改平時的西裝造型，換上一身寬鬆工裝，搭配New Balance 超人氣 MADE in USA 系列鞋款 990v4 ，「父子鞋」裝扮彰顯兩人好感情。

▲鄭運鵬跟德德去看電影。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

▲▼鄭運鵬與兒子德德。（合成圖／翻攝自鄭運鵬Threads、德德IG）

▲德德開通個人IG帳號並發佈第一篇貼文引發熱議。（圖／翻攝自鄭運鵬Threads、德德IG）

今年2月德德開通個人IG帳號並發佈第一篇貼文，當時身穿新銳設計師品牌Simone Rocha與H&M聯名的白色珍珠毛衣，不僅上鏡表現力不輸明星，而且和30年前鄭運鵬的造型相似，父子倆的高顏值和多變造型引發討論。

►大谷翔平帶貨BOSS西裝完勝男模　NB為他打造首款棒球釘鞋

► 歐陽娜娜穿超辣巴黎同框歐陽妮妮！　曬私服穿搭全身LV高調出遊

關鍵字：

鄭運鵬, 德德, IG, 高顏值, 網紅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

大谷翔平愛妻田中真美子用鞋子放閃！穿「老公代言款」藏超甜亮點

大谷翔平愛妻田中真美子用鞋子放閃！穿「老公代言款」藏超甜亮點

皮膚科醫師曝「加速衰老4大壞習慣」！　補再多膠原蛋白也沒用

皮膚科醫師曝「加速衰老4大壞習慣」！　補再多膠原蛋白也沒用

歐陽娜娜穿超辣巴黎同框歐陽妮妮！　曬私服穿搭全身LV高調出遊 《體能之巔》女神沈音燈食量比男生大！體脂11%還有超狂腰臀比 你是真有創作力還是愛幻想而已？超準心測探究潛在天賦 金魚腦是你？專家推薦5種「大腦最愛的食物」　健腦防呆不腦霧 最會裝傻的三大星座！TOP 1外表無害又天真　內心敏感細膩意見超多 心情好糟？「5個方法」 讓你不被情緒左右、維持好心情 韓星也瘋三麗鷗！韓韶禧背「庫洛米包」、馬東石「Kitty手機殼」太萌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面