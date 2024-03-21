「轉職待業中」做好4件事不焦慮　收起比較心態過好日子最重要

文／女子學

工作壓力大想停下腳步休息，或是職業倦怠想轉換跑道，許多人都會選擇在年後轉職。這段時間，也時常在社群平台上看到有人討論著「待業的生活」，從內容及留言中也不難看見正在待業中的人的焦慮與不安。

離職後，除了要尋找及等待求職機會外，還要獨自消磨平時上班的時間，有時還要面對好多人的「關心」。也許看似自由，但也不免讓人心慌，那麼待業期間，該怎麼過好日子才能心安呢？編輯可以分享幾個方式，希望待業不焦慮，就先從這幾點做起吧！

▲《沒工作的一年》劇照。（圖／微博@没有工作的一年官微，下同）



1.維持固定作息

待業後的日子，最多的就是時間。基本上，多數人一開始的生活作息都會亂掉。除了到處吃喝玩樂，熬夜追劇滑手機更是元兇。畢竟成年人熬的夜是「自由」。在壓抑多時，重獲自由後，可能會忘了時間規劃！

而作息不規律的負面影響不小。一方面熬夜就像慢性自殺，於健康方面會讓身體狀況不佳；另一方面，則是會讓自己越待業越累，常常一覺醒來已是午後，半天的時間都不見了，原本的休息可能會變成怠惰，到時要重拾求職動力更是困難，所以一開始維持好作息是最重要的事。

2.持續社交活動

待業時很多時候都是自己度過，少了人際關係的互動與相處，長期下來可能會讓自己的自信心降低，或是變得不敢與人互動，甚至可能會影響自己的口條能力，所以「持續社交」也是待業中一定要維持活動之一。

話雖如此，待業總是免不了旁人的關心問候，有些人可能會因此不想與朋友聯繫，這時編輯認為其實也不一定要勉強自己，若能坦然面對那是很好，不過不想的話也沒關係，至少還是要跟親近的人互動，或是吃飯時，盡量不叫外送自己出門買，與陌生人簡單的交談，也是維持社交的方法之一。

3.依舊規劃好行程

就職期間，多數人都會安排好自己的休假時間。無論是假日或重要節日都會規劃好行程，這點在待業期間，也是很重要的事。千萬別覺得時間很多便無所規劃，讓自己的行程亂糟糟。也別因為待業而限制自己要拮据生活，不敢過節出遊。在金錢有正確的使用規劃下，依舊要開心生活。

而除了求職外，這段時間是出社會後難得的長假。經濟條件允許的話，安排旅行是最適合的。不僅在漫長的等待中，讓自己有個期待，花錢享受生活也會讓自己更有賺錢的動力。旅行中，也許還能探索自身，激盪出不一樣的想法與可能。

4.收起比較心態

這段時間，最讓人焦慮的無非是出於己心的「比較心理」。特別是在社群時代，每個人都把最光鮮亮麗的一面放在社群，若是長時間活在網路世界，很容易會被影響，有些人可能會開始貶低自己，認爲自己不夠好，或是擔心自己跟不上其他人的腳步。這時，切記要將自己抽離這些「假性美好」，把時間拿去看場電影或是陪伴家人，都好過時刻關注他人。

況且，每個人的時區皆不同，能承受的重量也不同，過多的比較只會讓自己更心累，與其內耗自身，不如轉換想法，順應自己的心，按照自己的步伐前進，能對自己負責就好。

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