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謝溎芝精油摸香療癒人心！解決人際關係打造親密幸福生活

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-▲謝溎芝,精油,新書。（圖／記者李薇攝）

▲謝溎芝在現場分享精油摸香的概念。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

現代人生活壓力大，每天生活幾乎都沒有喘息的時間，總是需要療癒的能量，給予情緒一個出口，英國IFPA高階芳療講師謝溎芝（Grace）就運用精油香氛概念結合卡牌解析，不僅可以探究人格的特質，更可以解決人際關係的滯礙，獲得更多自信與能量。

謝溎芝會接觸這樣創新的療癒課程，最早是因為對塔羅牌有興趣，開始學習，後來為了療癒身體情緒，所以接觸精油芳療，剛好接觸到「摸香法」，並且加以研究分解之後，自己獨創出「精油摸香」的方式，透過植物的能量不僅可以剖析個人的情緒，更可以透過調香打造出專屬的「運勢香氣」，讓自己轉念，進而轉運，打造更開闊的人生。

▲謝溎芝,精油,新書。（圖／記者李薇攝）

▲謝溎芝為粉絲解析卡牌展現的近況。（圖／記者李薇攝）

在大陸、馬來西亞、台灣、新加坡、英國等地區都很活躍的謝溎芝，透過卡牌以及芳療的解析，幫助過很多人突破困境，「印象深刻的個案真的太多」，她表示，很多媽媽都會想來問「我的孩子可以考上哪裡」、「成績會考得多好」，但是卻常常忽略了「孩子需要什麼」，透過卡牌可以了解探究對方的心裡，進而化解母子之間的關係，突破僵持的拉扯，讓彼此更了解與親密。

「精油摸香可以快速拉近彼此的關係，迅速變成好朋友」，謝溎芝在鑽研多年之後，獲益最大的感受就是如此，透過抽卡牌分析處境與現況，搭配精油療癒方法找到情緒出口，或是人際關係解決方案，「幫助別人的過程很開心，這是一件很舒服的事情」，未來，她也希望可以讓更多人接觸，進而解決生活上的大小問題，迎向更幸福的人生。

▲謝溎芝,精油,新書。（圖／記者李薇攝）

▲《精油摸香讀懂你的心2》新書發表會。（圖／記者李薇攝）

自從2019年推出第一本書《精油摸香讀懂你的心》之後，終於在2023年推出第二本，也在3月16日舉辦新書發佈會，現場擁有許多粉絲與學員來參加，現場相當溫馨又療癒，謝溎芝也給予不少人更好的人生方向與建議，收穫滿滿。

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關鍵字：

謝溎芝, 精油, 新書

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