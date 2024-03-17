滑點轉三大重點24h抗老！超越同齡人的逆天童顏

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人普遍都有用眼過度的問題，長時間盯電腦、看手機，比起過去傷害更嚴重，幾乎是無時無刻沒有休息，老化當然只會加劇，不想讓自己提前老化，每天呵護很重要。

【眼周舒壓手技】

Step1滑：取適當用量點在眼周與局部紋路部位，例如、眼周、眼下、眉間、額頭、唇周等，像是眼尾有皺摺處，可以稍微撐開眼皮塗抹。

Step2點：運用按摩棒輕輕往同一方向均勻推開，並在重點部位冰鎮畫圓加強吸收。

Step3轉：針對眼周、唇周線、額頭等部位，以「由內往外、由下往上」的方式，施加一點力道按摩，撫平眼周細紋，以此達到提拉的最大功效。

【推薦單品】

＃巴黎萊雅 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，30ml、售價1539元

去年限量上市就受到歡迎的「冰熨斗」玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，用過的人都回不去，這次全面回歸再也不怕買不到，裡面添加2倍濃度普拉斯鏈，撫平緊緻細紋一抹有感，重點是開架很少見的超導冰熨頭，可以完美服貼眼部肌膚，隨時想舒壓就可以立刻使用，超級方便。

＃Jurlique 賦活再生發光眼萃冰珠，10ml、售價2000元

以有機活萃帶給肌膚療癒感受的Jurlique，歷時31年再度全新研發出全新賦活再生系列，以超高濃度的天然植萃配方，賦予肌膚最純粹的享受；其中，眼萃冰珠更是第一次推出滾珠瓶設計的單品，小小一瓶擁有4種植物油：紅花籽油、向日葵籽油、荷荷芭籽油、植物角鯊烷，細膩分子超好吸收，放在包包隨時補擦按摩，無時無刻逆齡緊緻。