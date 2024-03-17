fb ig video ETtoday search mobile

滑點轉三大重點24h抗老！超越同齡人的逆天童顏

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人普遍都有用眼過度的問題，長時間盯電腦、看手機，比起過去傷害更嚴重，幾乎是無時無刻沒有休息，老化當然只會加劇，不想讓自己提前老化，每天呵護很重要。

【眼周舒壓手技】

Step1滑：取適當用量點在眼周與局部紋路部位，例如、眼周、眼下、眉間、額頭、唇周等，像是眼尾有皺摺處，可以稍微撐開眼皮塗抹。

▲巴黎萊雅,Jurlique,美容,抗老,眼周,保養。（圖／品牌提供）

Step2點：運用按摩棒輕輕往同一方向均勻推開，並在重點部位冰鎮畫圓加強吸收。

▲巴黎萊雅,Jurlique,美容,抗老,眼周,保養。（圖／品牌提供）

Step3轉：針對眼周、唇周線、額頭等部位，以「由內往外、由下往上」的方式，施加一點力道按摩，撫平眼周細紋，以此達到提拉的最大功效。

▲巴黎萊雅,Jurlique,美容,抗老,眼周,保養。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃巴黎萊雅 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，30ml、售價1539元

▲巴黎萊雅,Jurlique,美容,抗老,眼周,保養。（圖／品牌提供）

去年限量上市就受到歡迎的「冰熨斗」玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，用過的人都回不去，這次全面回歸再也不怕買不到，裡面添加2倍濃度普拉斯鏈，撫平緊緻細紋一抹有感，重點是開架很少見的超導冰熨頭，可以完美服貼眼部肌膚，隨時想舒壓就可以立刻使用，超級方便。

＃Jurlique 賦活再生發光眼萃冰珠，10ml、售價2000元

▲巴黎萊雅,Jurlique,美容,抗老,眼周,保養。（圖／品牌提供）

以有機活萃帶給肌膚療癒感受的Jurlique，歷時31年再度全新研發出全新賦活再生系列，以超高濃度的天然植萃配方，賦予肌膚最純粹的享受；其中，眼萃冰珠更是第一次推出滾珠瓶設計的單品，小小一瓶擁有4種植物油：紅花籽油、向日葵籽油、荷荷芭籽油、植物角鯊烷，細膩分子超好吸收，放在包包隨時補擦按摩，無時無刻逆齡緊緻。

►你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

►THREE驚傳撤台！5月19日7櫃位陸續終止營業　粉絲：捨不得我的愛牌

►《淚之女王》金智媛結婚71萬耳環打造社長氣勢　卡肩禮服秀直角肩

關鍵字：

巴黎萊雅, Jurlique, 美容, 抗老, 眼周, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

全台都在缺貨！Threads爆紅3款高CP值美妝小物

全台都在缺貨！Threads爆紅3款高CP值美妝小物

網路瘋傳「三油二霜」法！養膚更深層、高效滋潤超有感

網路瘋傳「三油二霜」法！養膚更深層、高效滋潤超有感

又把災難變時尚！全智賢亮片禮服美炸　超強消化力秀零贅肉身材

又把災難變時尚！全智賢亮片禮服美炸　超強消化力秀零贅肉身材

專為Jisoo打造的「糖葫蘆唇色」美瘋！限定蝴蝶餅奶油氣墊太可愛 最會裝傻的三大星座！TOP 1外表無害又天真　內心敏感細膩意見超多 淺色行李箱怎麼保養？別曝曬太陽下、熱風除膠更乾淨 最冷血的三大星座！TOP 1示好諂媚也沒用　一旦討厭就無情對待 孫藝真鏤空美胸放送性感！女神崩壞小煙燻妝容好顯老 擺脫既定印象！雪芙蘭出的洗髮精一瓶難求、KISS ME護手霜還狂銷百萬 3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面