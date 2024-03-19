說・流行／惠利、林心如曬Prada最美公事包Buckle！　腰帶藏百搭亮點

記者鮑璿安／專題報導

在Miuccia Prada與Raf Simons聯手合作擔任Prada創意總監後，毫無疑問開啟了品牌流行和經典的新篇章，2024 春夏系列就迎來Prada Buckle包款，以全新廓形和功能性搶走大眾視線，將腰帶穿梭於手柄之間，打破穿搭既定印象，這顆今年度「最美公事包」一定要認識。

▲Prada Buckle包款誕生於2024 春夏系列 。（圖／品牌提供）

名為Prada Buckle的包款誕生於2024 春夏系列，當時在秀上引人矚目的除了迷霧般的「Haze」連身裙、各種鮮明的工作裝之外，以皮帶為靈感的主打造型進一步延伸到包款上，演繹出Prada Buckle的全新廓形，腰帶細節勾勒出包款上方輪廓，配備手工縫製把手可更換不同材質的腰帶，以及使其成為扣環，代表透過可拆式腰帶隨時都有新風貌。

▲Prada Buckle 配備手工縫製把手可更換不同材質的腰帶，以及使其成為扣環 。（圖／品牌提供）

隨著大包流行復甦，Prada Buckle簡潔有力的方正輪廓、大容量尺寸便於穿梭各種場合，是大包控入手的最佳時機。包款正面更點綴了Prada Milano 22K金燙印標誌，與小牛皮面料形成呼應，配以納帕皮革襯裡，並設計提供不同款式，也有飾以手工刺繡鉚釘的幾何圖案包款。

▲（依序）Somi與金泰梨 。（圖／品牌提供）

Prada品牌大使全昭彌（Jeon Somi）、韓星金泰梨（Taeri Kim）在最近米蘭時裝周秀場上都演繹了Prada Buckle，兩人分別以短褲搭配襯衫或是寬大剪裁的西裝外套，演繹出又帥又美的姿態。惠利、TWICE日籍成員SANA（湊崎紗夏）、林心如則詮釋了咖啡色款式，為Prada Buckle加持出超強熱度，當之無愧成為本季重點包款之一。





▲（依序）惠利、TWICE日籍成員SANA（湊崎紗夏）、林心如則詮釋了咖啡色款式 。（圖／品牌提供）

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Balenciaga Rodeo

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

DIOR LADY D-SIRE



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。