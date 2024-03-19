SOGO大巨蛋首波5月登場　微風廣場迎13年美食街大改裝備戰

▲SOGO位於大巨蛋的新店「Big City」首波14間餐廳將在5月登場。（圖／記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋首波14間餐飲即將在今年5月登場，隨松菸文創園區與大巨蛋圍籬拆除，形成較為完整的「松菸聚落」之後，周末假日前往的人潮越來越多，近期東區話題不歇，除微風廣場迎來13年的最大改裝，引進新餐飲與品牌之外，SOGO敦化館也迎來新品牌，加上大創旗下Standard Products旗艦店，看來東區越來越好玩了。

▲松菸文創園區與大巨蛋中間圍籬已經拆除。（圖／記者蔡惠如攝）

今年年中最具討論的莫非大巨蛋周邊莫屬，隨著大巨蛋結合周邊松菸園區，與高樓林立的信義計畫區完全不同的風景，假日吸客的人潮趨勢也逐漸成形，誠品松菸24小時書店開幕加上賣場持續改裝，其書店開幕滿1個月獲讀者青睞，人流成長超過50%，整體業績表現也較去年呈現翻倍成長，假日市集人潮滿滿，加上SOGO大巨蛋5月後14間餐廳陸續加入，後勢可期。

▲讀賣巨人軍在台北大巨蛋對戰桃猿，連2場都有「3萬人進場」規模 。（圖／台北捷運）

SOGO之前曾表示今年5月將開出大巨蛋Ｄ區、也就是靠近信義計畫區端的14間的餐飲，餐廳面積從40坪至200坪不等，將引進10間百貨首店，帶給民眾「口目一新」的感受，之後8月會有大巨蛋地下街到位，明年5月則有影城棟開幕，而最後最大棟百貨的B區，則會在明年8月完成。

▲敦化館Valextra全新2024春夏系列Milano Medium棕色包款，售價145,000元。（圖／各業者提供）

而位於東區商圈的SOGO敦化館，也迎接全台獨家義大利精品皮件品牌新櫃Valextra，另忠孝東路上的明曜百貨，今年5／4也將在館內開幕大創旗下話題品牌「Standard Products」台北首店，結合DAISO與姐妹牌THREEPPY，打造260坪的全台最大旗艦店型。

▲LOEWE改裝擴大迎更多品項。

而開業超過20年的微風廣場，館內LOEWE專賣店重新改裝開幕，加上引進「GANNI」全台首間形象店鞏固舊有客群，並迎來睽違13年的美食街大改裝，其更新幅度達25%，除原有餐飲外也將進駐主題餐廳，囊括中式、日式、韓式餐點，包括「丸壽司」、精品咖啡「Ten Thousand coffee」、「北村豆腐家」、「姥姥酸菜魚」、「開飯川食堂」與「IKIGAI燒肉」、「鬍子茶」，以及百貨首間「和砌鐵板燒」都將陸續開幕。

▲GANNI早安台北限定T恤，推薦價3,800元；格紋抓皺吊帶長洋裝，推薦價13,800元。

▲百貨首間「和砌鐵板燒」進駐微風廣場美食街。