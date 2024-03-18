【廣編】ELLA化身滿芬女神大方分享極致髮香秘密

▲ELLA化身滿芬女神大方分享極致髮香秘密，並與Elastine伊絲婷日用品部侯彤縈總監合影。

圖、文／LG生活提供

ELLA陳嘉樺爽朗幽默的個性讓她在演藝圈有著好人緣高人氣，日前更推出睽違九年的全新個人專輯《BAD HABITS》，聲勢來到新一波高峰，不僅工作狀態大好、顏值狀態完美，連整個人都散發陣陣女神香氣。在白色情人節（3/14）當天化身「滿芬女神」出席「Elastine 伊絲婷奢華香水系列」新品活動，從「頭」開始大方分享極致髮香的秘密，透露如何從髮梢間釋放迷人氣息，同時修護髮絲 ！

當天ELLA應景地以一襲白色浪漫柔美的造型現身，除了分享秀髮就是感情「滿芬」的關鍵之外，更與現場的大家一起迎接Elastine 伊絲婷在台的11周年。來自韓國、擁有強大科學研發背景的「ELASTINE伊絲婷」領先業界，將香水洗髮精風潮引領進台灣，不僅將「洗髮香氛」和「髮的科學」完美結合，在登台十年間更不斷突破，持續在品牌經典高端香氣之上，結合多樣化機能，針對不同類型秀髮提出養髮對策。今年以全新「春日戀曲-鈴蘭麝香」開啟來台第11年的新篇章，除了在視覺包裝、香氣有令人耳目一新的升級外，在成份上更全新添加17種胺基酸成分以及5種植物油精萃，強化了受損髮絲的修護功能、給予髮絲更天然的營養，並同時滋潤頭皮，讓髮肌獲得最頂級奢華的照護。