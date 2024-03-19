「延長周末的4個方法」超有感　《小紅書》上萬網友轉傳

▲延長周末有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有沒有覺得假日稍縱即逝，一眨眼假期就結束，每到星期一上班日總有點憂鬱呢？《小紅書》有個「延長周末的4種方法」引起網友轉傳分享，跟著做真的覺得假日好像真的拉長了，一起試試看！

#星期四打掃日

不少人都喜歡在周末整理家裡，但是周末時間有限且寶貴，用來整理真是太可惜了，建議把整理家裡訂在星期四，平時也應養好隨手整理的好習慣，提前完成清潔，周末就會更有餘裕做自己想做的事情。

#星期五期待日

辛苦了一星期，星期五當然要和三五好友聚餐、吃飯、更新近況，甚至是吐一下苦水，用星期五的晚上來代替星期六和朋友的約會是個好主意，你不用再為了一場飯局或約會而打扮，來回奔波又浪費時間，星期五下班順便安排，省時又省心。

#星期六運動日

星期六一整天可以好好安排，可以去戶外爬山、開闊視野，有時間可以逛逛家裡附近從沒去過的小店，開發新聚點，累了就可以去咖啡店看看書，坐下來放鬆喝杯飲料，享受生活的美好，星期六可隨心所欲的安排。

#星期日躺平日

收假前一天盡情耍廢吧！請開心地睡到自然醒，安靜的家裡放空，即便什麼都不做也覺得超愜意，有時間不妨規劃下周的工作，用期待愉悅的心情去迎接下一周的到來。