安海瑟薇回春狀態超驚艷！　穿上深V短裙絕美同框鮮肉男星

記者鮑璿安／台北報導

41歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）主演的浪漫電影《The Idea of You》即將上映，她與男主角尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）一同亮相首映儀式，這次露面安海瑟薇更一連換上2套精彩造型，以吊帶短裙、羽毛上衣打造逆齡氣息，又再次美出新高度。

▲安海瑟薇（Anne Hathaway）穿著PATOU 2024春夏短裙出席首映典禮。（圖／CFP）

安海瑟薇這次選擇法國設計師品牌PATOU 2024春夏短裙出席首映典禮，順勢露出修長的腿部線條，H line輪廓中注入低胸剪裁帶來一絲女人味，而獨特的圖騰設計點綴出俏皮活力，製造出流動般的閃片效果。此外，搭配上一雙AQUAZZURA的銀色高跟鞋，將整體調性拉向復古。

▲安海瑟薇狀態很逆齡。（圖／CFP）

隨後，安海瑟薇換上另一套更率性的造型，Valentino羽毛上衣搭配牛仔褲，模樣吸睛又自然，更以一頭披肩長髮、齊瀏海的逆齡造型登場，完全看不出歲月痕跡，顯得十分動人。安海瑟薇這次在《The Idea of You》中飾演40歲的單親母親，遇見24 歲歌手 Hayes Campbell，將萌生一段浪漫的姐弟戀，讓粉絲們充滿期待。