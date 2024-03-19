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BOTTEGA VENETA超美板橋新店必逛！「水流動」細節、春夏編織包搶先看

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記者鮑璿安／新北報導

BOTTEGA VENETA全台首間由創意總監Matthieu Blazy操刀的新店裝公開，板橋大遠百專門店在日前正式開幕，全店占地70坪，打造出宛如義大利威尼斯之感的獨特空間美學，有何店內設計亮點、話題新品包款？《ET FASHION》搶先逛店揭曉。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲板橋大遠百專門店採用Matthieu Blazy的設計視野，呈現出當代的藝術美學。（圖／品牌提供）

板橋大遠百專門店採用Matthieu Blazy的設計視野，呈現出當代的藝術美學，遠從義大利而來的懷舊磁磚、胡桃木與聖丹尼斯大理石，呈現水波紋流動的意向，包含試衣間把手、掛鉤都用以水滴形狀，更有不少可自由移動的陳設裝置，呼應品牌流動工藝，在簡約中傳遞奢華，給人一種在義大利遨遊的快感。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Citta需要使用32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的的流蘇元素。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Cha Cha可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包 。（圖／品牌提供）

2024春夏系列以奧德賽之旅為出發，品牌打造出嶄新的Citta 與 Cha Cha包款，經由不同工匠的手感製成，打造獨一無二的皺褶與排列，Citta需要使用32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的的流蘇元素；Cha Cha則令人想起歡快的腳步聲，可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包，搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包，都是本季主打單品。

更多新店登場

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲ A.P. C. 遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲榛果咖色半月包、經典Logo托特包 。（圖／品牌提供）

A.P. C. 創立已逾30年，由突尼西亞裔的法國人Jean Touitou成立，全名為「Atelier de Production et de Creation」，意思為製作與創意的工作坊。作為首度登台，品牌遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店以天然的橡木板以及中性色調營造溫潤質感，店內也跟上春夏時節腳步，提供日常休閒的丹寧系列、榛果咖色半月包、經典Logo托特包等，同時呈現當季男女服飾，讓時尚迷零時差入手最新款。

▲▼ ganni 。（圖／品牌提供）

▲▼ ganni 。（圖／品牌提供）

▲Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾打造「早安台北限定T恤」。（圖／品牌提供）

丹麥設計師品牌Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，也特別合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾，打造「早安台北限定T恤」，以兩隻獵豹俏皮結合台灣特色珍珠奶茶飲品，標榜全球唯一、限量販售，童趣又寫實的模樣非常值得收藏。

關鍵字：

BOTTEGAVENETA, 義大利, 新店, BV, Citta, Cha Cha

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