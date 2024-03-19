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韓流女神李聖經代言思波綺、ELLA大方分享髮香秘密

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▲▼韓流女神李聖經代言思波綺。（圖／品牌提供）

▲李聖經一頭飄飄長髮是她的註冊商標。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一頭亮麗的秀髮是女生的第二張臉，南韓女星李聖經成為思波綺2024年度品牌大使，她分享自己很重視居家頭髮護理，而ELLA日前也出席伊絲婷奢華香水系列新品活動大方分享極致髮香的秘密。

韓流女神李聖經有著出眾的外貌以及精靈般的長髮引人注目，極具個人特色的時尚特質，讓她擁有千萬粉絲，日前思波綺宣布李聖經成為2024年度品牌大使，品牌釋出的代言照，美的就像時尚大片，李聖經也表示：「能代表思波綺與大家見面，日常中我最注重的是居家頭髮護理，我很信賴思波綺的沙龍級品質，很高與能跟我最愛的思波綺合作，我也會以不同面貌與大家見面，希望大家支持喜愛！」

▲▼韓流女神李聖經代言思波綺。（圖／品牌提供）

▲漂亮髮型的重點在於蓬鬆髮根。

身為細軟髮的她，很推薦使用金色思波綺，洗後髮根很有彈力又蓬鬆，超愛頭髮豐盈柔亮自然有型，建議在意扁塌髮質的女生使用。

▲▼韓流女神李聖經代言思波綺。（圖／品牌提供）

▲ELLA很注重頭髮的質感。

伊絲婷將香水洗髮精風潮引領進台灣，將洗髮香氛和髮的科學完美結合，ELLA日前在出席活動時便說道：「出道23年，除了對工作保持足夠熱情，對於外在，我也努力讓自己的美越來越升級，從最細節的地方開始，頭髮的質感、香氣都是不能漏掉的重點，自然發光的秀髮真的讓吸引力直接高一個等級，我也養髮養出樂趣！」

她也分享，不管是在人生或是職涯中，每一個新的體驗都像是養分，讓自己好好吸收這些養分，就可以一直保持在最好的狀態，對頭髮也是一樣，給予更好、更天然的養分，絕對是讓秀髮健康、閃耀自然光澤的關鍵。

關鍵字：

李聖經, 思波綺, 頭髮護理, 洗髮香氛, 秀髮保養

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