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連假放電「6大體驗清單」　加碼親子旅遊必備小物

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記者陳美伶／綜合報導

兒童節連假即將到來，除了享受在家放鬆的時刻，也推薦來場簡單又難忘的親子互動體驗，包括有一日設計師、獵人部落一日體驗、DIY襪子、神奇水波畫及手作日本豆皿等，增進親子間的感情還能啟發孩子的創造力，最短的只要安排半天時間就能創造難得的假期美好回憶，爸爸、媽媽們可以開始規劃了。

迪化半日・茶托上的半日慢行：幸福豆皿手作體驗

近年手作課程非常受歡迎，從蛋糕、簇絨地毯到畫作都相當流行，也推薦過程十分輕鬆愉快的陶藝手作，親手製作出一個個可裝盛食物、小物的豆皿，完成後的作品滿意度很高，大人、小孩也同時被療癒了。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

▲與孩子一同體驗一日設計師，用廢棄材料拼裝出獨一無二的創意作品。（圖／Pinkoi提供，下同）

REHOW：一日設計師體驗－袋包

小小職人系列絕對是讓孩子們更清楚未來想做的事的體驗，一日設計師提供孩子用廢棄布料，發揮創意想像改造出獨一無二的包款，現場的自助吧宛如大型布行，可挑選喜歡的素材，並有專業縫紉設備和車縫協助，是很棒又精緻的課程，還能讓孩子了解到環保的綠色設計。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

Merry Young 快樂襪：SDGs永續生活導覽襪子DIY體驗

做完一個專屬包包，那也來做雙襪子吧！瑪利亞的快樂襪子店讓大人小孩都來一起玩，把寶特瓶都變成繽紛的快樂襪，製作完成後每雙還會附有外盒，超質感的包裝就像收到禮物般，是最開心的一刻。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

蚤操染織 Fleacise：台灣花磚染彩色染創作

把台灣花磚都染織成一件件復古又美麗的染布，從認識染材、摺疊、設計與上色，除了能認識台灣花磚的故事與染織工藝，也能創作出專屬於你的美麗花磚圖案，6歲以上就能體驗，作品開封後還有溫度滿滿的手寫卡片與包裝，體驗過課程的都給予高度評價：「真的超級美」、 「看著染色顏色的變化很療癒」、 「非常適合拿來送禮」，非常推薦。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

AHM IARTS：神奇水波畫

走進城市裡的老房，享受藝術創作的美好時光！《 IARTS 空間 》的水波畫課程很適合帶愛畫畫的孩子們來體驗，玩得開心而且很療癒，有多種熱門圖案，還有龍年限定的酷酷龍，讓大小朋友一同感受顏料之間的暈染魅力。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

山豬爺爺：獵人部落一日體驗

室內待久了，不如到戶外走走吧！跟著山豬爺爺到山林體驗獵人部落的一日，認識原住民傳統文化，並穿上泰雅族傳統服飾，品嚐野味佳餚、跳舞祈福。山豬爺爺與家人們都非常親切熱情，臉上總掛滿笑容，孩子也愛圍在身旁，聽他說著精彩的故事。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

加碼必備親子旅遊小物：媽媽包、行動電源

SMILER 折疊波士頓包

日本設計師品牌的「旅行怪獸包」，這款包的設計獨特還有著4款繽紛的配色，實用大容量很夠裝，紀念品與伴手禮可以無顧慮的購買，收納折疊後體積很小，完全不佔太多空間，非常適合小旅行與日常採買使用。

▲親子體驗 。（圖／PINKOI）

InfoThink 尖叫能量電力瓶快充行動電源

有看過迪士尼動畫《怪獸電力公司》的朋友們，一定都對尖叫電力瓶不陌生，透過驚嚇收集小孩的尖叫來發電，很有趣的設計，而infoThink也推出迷你版電力瓶的行動電源，無線可隨插即充並支援PD快充，充電線頭還附上怪獸電力公司安全帽，非常的可愛又方便攜帶；近日更聯名日本超人氣肖像「時髦的安吉小姐」，行動電源上有可愛又傲嬌的貓咪圖案與小公仔，一秒擄獲貓奴的心。

▲infoThink尖叫能量電力瓶快充行動電源。（圖／IG@infoThink）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

關鍵字：

連假, 兒童節, 體驗, 手作, DIY, 親子, 旅遊

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