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胡宇威英倫王子風看Daks130周年秀　穿新格紋Geo「以為為我設計」

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記者鮑璿安／台北報導

創立於1894年的英國品牌DAKS，今年迎來130週年紀念，特別選在南港瓶蓋工廠舉辦Anniversary Collection服裝大秀，藝人胡宇威演繹這次的新格紋元素Geo Check外套現身看秀，恰好系列名跟自己的英文名「George」的開頭一樣，讓他笑說「以為是為我設計」！

▲▼Daks 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威受邀看秀，穿著深藍色Geo Check外套內搭Slowboy T恤 。（圖／品牌提供）

胡宇威受邀看秀，穿著深藍色Geo Check外套，內搭Slowboy T恤，以全新格紋Geo Check為設計元素，他聊到今天的看秀造型更笑說：「聽到Geo的名字，以為格紋是為我設計的，蠻可愛，新的設計更摩登年輕了。」他回憶起第一次認識Daks是在英國，當時在街頭看到行人穿著的風格都很相似，一問之下才知道是Daks，自己也入手品牌Ｔ恤。

▲▼Daks 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威喜愛Daks經典的英倫風。（圖／品牌提供）

而聊起「英倫風」會想到什麼？胡宇威直言感覺到濃濃的皇室氣息，優雅、英挺，就像自己住在城堡裡一樣享受，還說妻子陳庭妮也會很適合格紋。品牌創意總監Luc Goidadin 特別為130週年設計的Anniversary Collection，將經典融入現代風格，品牌之友加賀美智久、李玉璽受邀走秀，換上鮮明的格紋外衣、俐落西裝外套，演繹日常穿搭。

▲▼Daks 。（圖／品牌提供）

▲▼Daks 。（圖／品牌提供）

▲（依序）加賀美智久、李玉璽受邀走秀 。（圖／品牌提供）

同時，來自義大利特里維素（Treviso）的休閒品牌班尼頓，以豐富多彩的條紋和圖案聞名，在創意總監Andrea Incontri操刀下，春夏打造出繽紛夢幻的、「班尼頓奇幻花園」，重新詮釋的品牌經典針條紋與色彩、繁花簇錦及飽滿水果躍上針織系列；帶著皇家氣勢的馬球系列同樣是矚目品項，滿足日常多元穿搭。品牌在台北101打造限定概念店「班尼頓奇幻花園」，即日起至5月12日登場。

▲班尼頓 。（圖／品牌提供）

▲即日起至5月12日，「班尼頓奇幻花園」期間限定概念店帶來2024春夏設計 。（圖／品牌提供）

▲班尼頓 。（圖／品牌提供）

▲馬球系列擁有顯眼印花 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

英國, DAKS, 胡宇威, AnniversaryCollection, 英倫風

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