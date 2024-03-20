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安格斯12星座一周運勢3／18-3／24　牡羊人際黑翻紅、巨蟹桃花出現

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

繼水星之後，牡羊座這周間迎接太陽入駐，預料接下來將能迎接今年最高光的時刻，此時人際慢慢由黑翻紅，你終於不再是團隊邊緣人，意見想法可以獲得眾人的支持，職場上還有許多貴人相助的機會，這股「人和」氣勢也甚至能助旺你的生活喔！至於感情，與對方正處於脾氣的磨合期，退讓一小步就能前進一大步，別太強勢了。

金牛 4.21~5.20

儘管這周多了太陽移位的拉抬，金牛座整體表現還算中上，但也並沒有預期中的亮眼，與其苦苦自我逼迫、要求，倒不如放下那些目標，順其自然反倒能提升好運能量，也能讓自己滿自得其樂的！愛情方面表現得心應手，真誠不做作的態度頗為吸睛，不過太過僵硬、不懂貼心圓滑的應對，出糗的機率可也不少喔！

雙子 5.21~6.20

太陽移位下，雙子這周運勢表現呈現出漂亮的微笑弧線，雖然金錢受到水星低壓影響，運勢頗為黯淡，工作上也不算穩定，不過感情倒是開出紅盤，單身者無心插柳的好運巧合將為你的感情帶來意料外的波瀾，帶著淡淡悸動的情愫將粉墨登場，至於戀愛進行式的雙子，不妨提升積極度，為彼此創造更多增進默契感情的機會。

巨蟹 6.21~7.21

受到金星的鼓舞，巨蟹座這周最好能拉開愛情的雷達，生活中將有意外的桃花緣分出現，讓單身的你受寵若驚，出門前別忘了打點好自己，為心動的不期而遇做好準備。至於已經有伴的巨蟹，兩人之間的相處開始步入磨合期，彼此間的隔閡與煩惱是不易被人理解的，需要充分的溝通，並建立好相似的價值觀。

獅子 7.22~8.22

這周獅子座愛情的緣分雖然還差了一點點，不過金星不斷釋放動能之下，對獅子來說，某些不經意的時刻將會出現怦然心動的偶然，最近的獅子異性魅力頗為強勁，也許能快速譜出一段感情旋律。至於有伴的，感情持續走穩，跟另一半感情維持在穩定狀態。不妨留意身邊異性帶來的訊息，把握機會多多相處。

處女 8.23~9.22

別只是一昧搶快搶得先機，本周的處女座在太陽的拉抬之下，無論工作上或是日常生活，眼前都迫切需要建立自信，拿出氣勢才能穩住陣腳。此時已有另一半的，在相處時要留意對方的反應與感受，要更用心去開發與創造彼此的互動。培養雙方默契，創造生活中對彼此的需求。

天秤 9.23~10.22

天秤座這周低迷的人氣總算停損，人群中的你存在感與影響力愈來愈強，可試著換個造型或穿搭，讓自己看起來亮麗出色，能讓周遭的人驚豔。此時桃花、愛情緩步揚升，趁著下班後娛樂休閒的時間可多為自己安排吃喝玩樂的活動，多增加與朋友出遊的機會，將能讓自己的感情大開，不論身邊有沒有他都幸福。

天蠍 10.23~11.22

天蠍座這周與朋友間的互動不算深入，大多侷限在點頭之交，不過此時的你倒能輕鬆走入重要的人際脈絡中，特別是如果你能在這個人的心目中留下很深的印象，那麼這個人在你需要幫忙的時候，他會提供給你的是更多的人、更多的朋友、更多的資源，是每個人都需要去經營的好朋友關係喔！

射手 11.23~12.21

這周射手似乎不如預期的順利，雖然此時有許多想法在心中成形，但行動可能因為來自外界刺激與訊息而產生變化，三分鐘熱度導致半途而廢的狀況不少。不過此時你的人氣還算旺盛，不少朋友會在你需要的時刻提供援助，或給你新的靈感；感情中同樣需要旁人為你解惑，旁觀者才能跳脫主觀角度，能把事情的真相看仔細。

摩羯 12.22~1.19

雖然大行星的移位帶來了不少正能量，不過這周對摩羯來說身邊仍有不少需要擔憂的事，像是近期人際關係運勢並不是很好，甚至有點小煩惱的環節，不妨暫且放下就事論事的聲量，此時財庫運很旺，不過千萬不要自以為是，沒作功課就一股腦的投入詭譎多變的現實的投資遊戲中，最後白忙一場。

水瓶 1.20~2.18

水瓶座這周運勢表現可圈可點，雖然沒有什麼特別突出的地方，但是在人際拉抬之下，此時將會是水瓶非常輕鬆自在的時期，有許多自己的時間可以做自己喜歡的事，在太陽的移位下，此時出遊運極佳，建議你別白白浪費大好運勢，給自己一個小假期出外走走，單身者能順勢啟動桃花，有對象者能從互動中產生愈來愈好的默契。

雙魚 2.19~3.20

雙魚座這周人際社交十分熱絡，進而推促感情上的進展。單身者可能有機會跟舊識再聯絡上，或是結交不少新朋友，在相似的頻率下能有多采多姿的開心相處，儘管工作或某些小煩惱仍糾纏著你，但與知心朋友們窩心的相處能讓你抒解壓力。有對象者此時愛情運勢表現不錯，兩人不但情投意合，心靈上也有許多共同點，默契十足！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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