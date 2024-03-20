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抗老無感是因為肌膚不穩定！4款「穩膚保養」推薦

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記者曾怡嘉／綜合報導

努力抗老卻總看不到效果？保養似乎遇到了瓶頸？小心，可能是來自肌膚狀態的不穩定。想認真抗老，除了養成良好的生活習慣，日常保養關鍵第一步，首先是打好健康體質的肌底，從根本強化肌膚的穩定及防禦能量，盤點穩膚保養單品一次看。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

當肌膚屏障機能降低，內在結構支撐力脆弱不完整，缺乏保護力，更容易受到刺激，引起保水力不足乾燥、敏感、泛紅等肌膚問題，甚至由內加速鬆弛老化、增長皺紋，肌膚表層不平整及暗淡無光。即使擦再好的保養，在肌膚不穩定狀態下，也難以有效吸收發揮功效，視覺年齡越是顯得疲憊老態。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 全效修護舒緩安瓶，30ml，3,300元。

不僅注入 6X 高濃縮療癒小粉紅及維他命 B5，更全新加入 100%天然紫球藻與後生元複合物，搭配幫助肌膚屏障的關鍵蛋白能量激升發揮更大作用，協助緩解肌膚乾癢、敏弱等問題。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳，50ml，850元。

內含菸鹼醯胺B3、B5與CICA積雪草萃取，幫助舒緩乾癢；專利NASHA級玻尿酸協助長效保濕，搭配親膚性的摩洛哥堅果油與甜杏仁油滋養肌膚，以及專利多重神經醯胺與植萃角鯊烷成分，修護並穩定屏障功能。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 B5+全面修復霜，200ml，1570元。

添加獨家專利複合益生精粹，可有效平衡肌膚微生態、提升屏障防禦力，搭配5%維生素原 B5，加速肌膚修復與提升傷口癒合，再加上積雪草苷萃取，達到舒緩肌膚乾癢脫屑與泛紅等症狀，醫美術後也可使用。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲ Wildsmith 水光舒潤晚安面膜，50ml，3,050元。

用由薑、薑黃、益生菌結合而成的機能舒紅配方，以及夏多內葡萄萃取、鎖水磁石等成分，幫助舒緩敏感膚況，深層滋潤、修護皮膚，重現水嫩光滑原生肌。

關鍵字：

肌膚保養, 抗老, 穩膚, 保濕, 敏感肌

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