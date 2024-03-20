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婁峻碩曝每個月驚人置裝費　買包送焦凡凡暖翻「我幫她拎」

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記者鮑璿安／台北報導

TOD’S 2024春夏系列新品發布，本季以男士衣櫥和1990年代的極簡主義為藍本，打造更加優雅的著裝。今（20日）請到藝人婁峻碩搶先演繹，他難得以別具紳士風格的義式穿搭亮相，認為很休閒又有滿滿的度假風，婁峻碩透露自己私下就愛打扮，更直言每個月的置裝費達到「六位數」。

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩穿著春夏新裝，以經典的義式皮革拼接夾克搭配羅馬涼鞋 。（圖／品牌提供）

婁峻碩穿著春夏新裝，以經典的義式皮革拼接夾克搭配羅馬涼鞋，他認為格外有夏季的度假氛圍，婁峻碩透露私下其實很常購物，每個月因為工作需求都會去置裝，當然自己平常也愛穿搭 ，每個月置裝費更上看六位數。而在TOD’S 春夏新品中最喜歡的單品是？婁峻碩毫不猶豫就指出身上的T timeless相機包，「這顆包送給另一半（焦凡凡）也很不錯，幫她拎包很適合，因為大部分時候都是我幫她拎」。

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲翻蓋式Di Bag、T Timeless相機包誕生 。（圖／品牌提供）

TOD’S春夏系列朝極簡路線前進，俐落剪裁包裹大地色調風衣，而標誌性的Kate飾扣也轉換成為平面印花首度出現在服裝上；首度推出的女性草編鞋，結合豆豆鞋底設計打造舒適好走的單品。包款方面有新款T Timeless相機包，中性簡約的方形輪廓搭載標誌性T字飾釦，雙層拉鍊增加收納實用度，翻蓋式Di Bag和長型款式也誕生。

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲ A.P. C. 遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲榛果咖色半月包、經典Logo托特包 。（圖／品牌提供）

同時，A.P. C. 首度登台，品牌遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店以天然的橡木板以及中性色調營造溫潤質感，店內也跟上春夏時節腳步，提供日常休閒的丹寧系列、榛果咖色半月包、經典Logo托特包等，同時呈現當季男女服飾，讓時尚迷零時差入手最新款。

關鍵字：

婁峻碩, TOD’S, 春夏

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