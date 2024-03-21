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CP值超高！盤點「身體磨砂膏」多種用法、用來泡澡也OK

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記者曾怡嘉／綜合報導

春天是溫和柔軟的季節，也是蛻變的季節，肌膚經過一整個秋冬的洗禮，更應該要好好呵護，近來不少人迷上香氛身體去角質，不僅是香味療癒，洗後又可留下絲絨般的舒服觸感，盤點身體磨砂膏的多種用法，學下來CP值超高。

#經典去角質

潔淨全身後，取適量以畫圈方式輕輕按摩全身肌膚，最後用水將磨砂膏清洗乾淨，可搭配同香調身體乳液疊擦，潤膚效果更好，建議一週使用1至2次，可加強肌膚乾燥及粗糙處。使用時避免接觸傷口或臉部肌膚。

▲▼盤點「身體磨砂膏」多種用法。（圖／品牌提供）

#舒心泡澡

將身體磨砂膏取適量倒入流動浴水中泡澡，磨砂膏溶於溫熱浴水中，打開身心感官，使肌膚在泡澡的同時享受香氣、潤澤，完全放鬆。

#足浴

以沐浴油潔淨膝蓋以下與足部肌膚，再使用磨砂膏輕輕按摩足部，針對膝蓋、關節、腳底等部位，可增加按摩時間或加強按摩力道。將雙腳浸入足浴盆並停留10至15分鐘，沖掉磨砂膏以後，可再搭配身體乳或是足部專用乳液，輕輕按摩至吸收。

▲▼盤點「身體磨砂膏」多種用法。（圖／品牌提供）

#手部護理

以洗手露潔淨雙手，接著使用磨砂膏均勻塗抹於雙手並輕輕搓揉，可溫柔按摩手指。沖洗掉殘留磨砂膏後，使用護手霜均勻塗抹於雙手並輕輕按摩至吸收。 若時間允許，使用磨砂膏以後可戴上護手手套停留5分鐘，幫助集中修護潤澤。

▲身體磨砂膏多用法。（圖/品牌提供）

▲SABON 蜜桃磨法1+2組，2,080元。 (包括身體磨砂膏600g+身體磨砂膏60g*2 (香調隨機)+心型湯匙）

▲▼盤點「身體磨砂膏」多種用法。（圖／品牌提供）

▲NEOM 喚活冰浴身體磨砂，150ml，1,350元。

▲▼盤點「身體磨砂膏」多種用法。（圖／品牌提供）

▲MOROCCANOIL 優油 經典磨砂膏，200ml，1,550元。

▲▼盤點「身體磨砂膏」多種用法。（圖／品牌提供）

▲多芬 去角質身體磨砂膏，#楓糖餅乾香，298g，199元。

關鍵字：

春天, 護膚, 身體去角質, 香氛, 磨砂膏

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