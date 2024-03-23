樂華夜市附近5間美食也推薦！鴨肉飯、石頭火鍋老店吃得到

文／女子學

夜市有著各式各樣的小吃美食，可說是最佳覓食之處。不過，除了琳琅滿目的選擇外，夜市附近通常也有不少值得一嘗的店家。本篇將推薦樂華夜市附近的5間餐廳，不妨找個時間來一探究竟。

1. 雅香石頭火鍋（永和店）



西門町老字號石頭火鍋「雅香」是許多饕客的心頭好，而永和分店便插旗於樂華夜市附近，讓人除了夜市小吃外，有了另一個宵夜選擇。走文青風的雅香二代店，每到用餐時間，客人便絡繹不絕，若不想久候，可先預約。

▲ 雅香石頭火鍋永和分店。（圖／女子學提供，下同）

一開始先挑選想爆炒的肉類，除基本炒料，也可加價選擇魷魚、香菇等佐料一起炒，炒的過程香味四溢，很能引起食欲，而後加入的湯底也入味好喝。店內繁多品項依餐盤顏色區分價格，每個人可以自取想吃的，最後再一起結帳。

地址：新北市永和區福和路381號

2.樂華青島水餃

很多永和在地人常光顧的老店「樂華青島水餃」，低調不顯眼，僅有白底紅字的招牌，但用餐時刻，從樂華夜市的入口進去，便會看到滿滿的排隊人潮，所以也算好找。

水餃有韭菜豬肉、大白菜豬肉兩種口味，扎實飽滿，餃皮有嚼勁不軟爛，內餡調味適中、無腥味，搭配的湯類則有酸辣湯、蛋花湯。還有各式小菜也很值得吃，像辣椒炒小魚、涼拌木耳是必點品項。另外，也可以外帶生鮮冷凍水餃回家，想吃就煮來吃。

地址：新北市永和區永平路11號

3.下港排骨酥湯

「下港排骨酥湯」是樂華夜市附近的人氣店家，有分內用跟外帶區，外帶區一到用餐時間便會排起長長的人龍，可見喜愛其美味的人也頗多。

下港最具特色的是它的排骨不是常見的帶骨排骨，而是方便食用的軟骨排骨，入口即化又有嚼感。特製排骨飯是必點外，排骨酥湯、筒仔米糕、魯肉飯、大腸頭、香菇雞湯等多種品項可選擇，經濟實惠又能吃很飽。

地址：新北市永和區保平路14號

4. 老薑汕頭麵

雙和地區的汕頭麵店家不少，而編輯第一次吃到汕頭麵是在樂華夜市附近的「老薑汕頭麵」。汕頭麵的麵條比一般的麵更細也很有Q勁，配料組有豆芽菜、韭菜、肉燥，再加點烏醋，添上酸香感後，更是好吃。

汕頭麵雖然是招牌品項，但不得不說配料中的肉燥很厲害，選用豬後腿肉，特別的調味讓人回味再三，好吃到每次都會點客製炒飯（肉絲炒飯不要肉絲，換肉燥），雖令老闆滿臉問號，但「奧客」吃得很滿足。

地址：新北市永和區保平路18巷3-1號

5. 鐘點棧 當歸鴨

喜歡吃鴨肉的人，可以把「鐘點棧 當歸鴨」列為口袋名單。客人接踵而來，店外也有不少外送人員在等餐，生意真是好到不行 。

「鐘點棧 當歸鴨」有多種當歸湯品、鴨肉飯和各式小菜等，而當歸湯還可以免費續加。所有品項中，編輯最愛鴨肉飯，鴨肉厚實又滿是肉汁，淋在飯上的鴨油醬汁，香氣十足，吃起油潤感很夠，還有一定要加點半熟蛋，拌在一起吃，更是美味。

地址：新北市永和區保平路18巷8號

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