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「安海瑟薇」5部電影必看！從時尚助理演到太空人都是經典

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文／女子學

每當問到「最喜歡的女演員」時，總有個名字被大多數人提及，那便是以《麻雀變公主》一舉成名的安海瑟薇（Anne Hathaway）。從小家境優渥、身為演員二代的安海瑟薇，舉手投足間無時無刻總散發高貴優雅的氣息，除了擁有高挑身形與深邃五官，詮釋各種角色都是相當到位的好表現，使她總能在其主演的電影中收穫亮眼票房表現。

《新娘大作戰》

在這部2009年上映的電影中，安海瑟薇飾演總是習慣委屈自己的小學老師，因為與摯友的婚禮撞期，都想在「廣場飯店」完成終生大事的二人，展開了破壞對方婚禮的大作戰。電影以輕鬆詼諧的劇情搭配明快的節奏，講述了愛情與友情之間的矛盾，短短的89分鐘卻有帶來預料之外的好心情；此外，安海瑟薇在單身派對大秀舞技的橋段，尷尬又好笑的畫面也是不容錯過本片的理由。

▲《新娘大作戰》由安海瑟薇與凱特哈德森主演。（圖／《新娘大作戰》劇照）

《黑暗騎士：黎明昇起》

由克里斯多福諾蘭執導的《蝙蝠俠》系列，絕對是影迷心中的上乘之選，克里斯汀貝爾飾演的布魯斯韋恩亦是八九年級生的經典，而安海瑟薇飾演的經典角色「貓女」，更是多年來貓女選角票選的榜首。身高173cm的高挑好身材，搭配緊身皮衣的貓女造型是格外亮眼；此外，安海瑟薇在片中不僅有著複雜的動作戲，更有騎乘重機的帥氣姿態，演藝生涯再次突破的她，以本片奪得土星獎最佳女配角、青少年票選最受喜愛動作女演員。

▲安海瑟薇飾演的「貓女」是多年來貓女選角票選的榜首。（圖／《黑暗騎士：黎明昇起》劇照）

《星際效應》

同樣是諾蘭所執導的電影，安海瑟薇飾演一同穿越蟲洞、尋找可移民星球的艾蜜莉亞博士。在諾蘭兄弟所編的劇本中，安海瑟薇的角色絕對不是永恆號上的花瓶，從公主、職場女強人、超級英雄，安海瑟薇首度挑戰成為太空人，當科學數據與感性層面產生衝突時，忍痛割捨的決定更使影迷看得心揪成一塊。電影後半段安海瑟薇與馬修麥康納嘗試對接的橋段，掙扎的演出將電影的情緒推至最高，成為太空電影的經典一筆。

▲安海瑟薇在《星際效應》中，首度挑戰成為太空人。（圖／《星際效應》劇照）

《高年級實習生》

與影帝勞勃狄尼洛共演的《高年級實習生》，必然是安海瑟薇化身為商業強人的代表作。安海瑟薇所飾演的茱兒身為新創公司CEO，對於前來應徵的班起初是充滿嫌棄，認為已退休的銀髮族難在時裝公司派上用場，但在班的體貼與多年的識人經驗，長期相處下治癒了茱兒光鮮亮麗外表下的焦慮與不安。暖人心弦的小品情節，使本片僅以3500萬美元的製作成本，繳出1.97億美元的出色表現。

▲安海瑟薇與勞勃狄尼洛共演的《高年級實習生》。（圖／《高年級實習生》劇照）

《穿著Prada的惡魔》

最後，絕對不能錯過這部經典電影，劇情改編自同名小說，由安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗領銜主演。安海瑟薇化身剛畢業的實習生安德莉亞，立志成為記者的她誤打誤撞闖入時尚圈，成為了主編米蘭達的助理；起初對於時尚完全冷感的安德莉亞，在磨練中漸漸成為米蘭達的得力助手，只是在風起雲湧的時尚風暴中，安德莉亞面臨了感情不睦與人事異動的難題，然而早已歷經大風大浪的米蘭達，總能以看似鄙棄的態度為她指點迷津。

▲《穿著Prada的惡魔》成了一代經典時尚電影。（圖／《穿著Prada的惡魔》劇照）

現年41歲的安海瑟薇，仍然持續在影壇大放光彩，不久後即將上映的《關於你的想法》（The Idea of You）將與尼可拉斯葛拉辛談起相差16歲的姊弟戀情，喜愛安海瑟薇得再多留意片商消息呢。

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 安海瑟薇, 電影, 新娘大作戰, 穿著Prada的惡魔, 星際效應

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