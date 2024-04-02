麥卡倫免稅限定「萃綠麥穗Green Meadow」　品味春日清新之味

▲麥卡倫「萃綠麥穗 Green Meadow」以清新綠色帶來春日微醺時光，並呼應其內的環保靈魂。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

一向強調自然風土之美的麥卡倫，在春日來臨之際推出 The Harmony Collection 系列第三版「萃綠麥穗 Green Meadow」，攜手以時尚環保著名的 McCartney 姐妹再次跨界合作，以大自然的無盡好奇和尊重景仰之情，讓品者也能感受春日早晨的清新之味，從 3 月起於免稅通路專賣。

麥卡倫的 The Harmony Collection 年度限量系列一直是酒界藏家的話題品之一，第三版今年 3 月 1 日於免稅通路限定上市的「萃綠麥穗 Green Meadow」，承續其別具特色的風韻，讚頌麥卡倫追求自然及持續創新的品牌思維，並將歷代踏足在蘇格蘭這塊土地上的人們串聯起來，在舌尖上品味豐富的風土旅程。

麥卡倫邀請以環保為主軸的時裝設計師 Stella McCartney，以及曾是英國皇室御用攝影師 Mary McCartney 兩姊妹，造訪麥卡倫莊園，並感受其生機蓬勃的生態環境，勾起她們對西海岸蘇格蘭家園美好童年時光的記憶，包括樹林、海洋、廣闊的大自然景觀，以及斯佩河的美麗與力量為養分，創作出 The Harmony Collection 系列第三版獨特設計。

而本次的特別之處，在於 McCartney 姊妹邀請家人朋友與手足，一同開啟一場全新的風味探索旅程，自然風土加上「人」的連結，造就一個無與倫比的春季連假，與「萃綠麥穗 Green Meadow」的美好相互呼應，無論是何種假期，「萃綠麥穗 Green Meadow」都能成為完美旅伴，為旅程增添感官與心靈的雙重體驗。

麥卡倫The Harmony Collection 系列第三版「萃綠麥穗Green Meadow」，展現出麥卡倫與土地的深厚連結，以及 Stella 與 Mary 姊妹對蘇格蘭蓊鬱自然風景的熱愛；麥卡倫威士忌團隊從蘇格蘭自然草原汲取靈感，製作這款獨特的單一麥芽威士忌，以綠色呈現為主題，更凸顯它的別緻之處。

「萃綠麥穗Green Meadow」運用雪莉橡木桶和波本橡木桶陳釀，造就出的天然酒色，巧妙呈現出春日早晨的暖金色光澤，入喉的風味讓人聯想到富有生命力的翠綠草地，伴隨著檸檬、大麥糖、奶油香草、杏仁和新鮮橡木的口感，最後以充滿活力的櫻花草香氣作結，展現出專屬於春天的清新之味。

其外盒及瓶上的標籤均使用廢棄的麥稈製成，透過回收再利用的永續精神，讓物料二次發出絢爛光景，串聯展現大自然原有的生命力。包裝盒外的麥卡倫莊園照片，則是Mary McCartney拍攝、並由Stella McCartney挑選，從外盒開始就能展露品味，品酩時更為味覺、嗅覺、視覺帶來多重的頂級饗宴，帶領品者感受悠長細緻的風土之姿。

麥卡倫 The Harmony Collection 年度限量系列「萃綠麥穗 Green Meadow」，2024 年 3 月 1 日起於臺灣桃園國際機場麥卡倫免稅精品店、指定免稅店及全球主要機場免稅店限定販售。

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