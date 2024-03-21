fb ig video ETtoday search mobile

長場雄加持飛利浦咖啡機周邊開賣　Nespresso新款限量咖啡上市

>

▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）

▲飛利浦與日本知名插畫家長場雄合作，推出以品牌咖啡機發想的插圖系列周邊商品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡對許多人來說，不僅是一杯飲品，而是一種氛圍感受，飛利浦旗下咖啡機Saeco以生活角度切入，邀請日本知名插畫家長場雄，透過其簡單線條卻擁有滿滿筆觸的創作，詮釋喝咖啡的數種心情，化身咖啡杯、杯墊、帆布袋等周邊商品開賣；Nespresso Vertuo系列近期推出推出限量款「楓糖胡桃風味咖啡」，強調適合加入鮮奶品嚐，開啟每天的活力早晨。

為將咖啡體驗融入生活，飛利浦旗下咖啡機Saeco請來因日本雜誌《POPEYE》的封面一夕聞名，以極簡黑白線條進行繪製的藝術家Yu Nagaba 長場雄跨界聯名，推出以Saeco為發想的種種生活情景創作，長場雄並為此來到睽違九年的台灣。

▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）

長場雄為飛利浦咖啡機LatteGo EP5447量身打造一系列插畫，以「雲朵」為靈感，其創作包括感受到忙裡偷閒的咖啡小憩時光、想像在義大利欣賞窗外療癒美景、做白日夢時感覺將自己埋在軟綿雲朵中，或是和伴侶在咖啡香氣中，相視而笑等等片刻的四款插畫，推出雙層咖啡杯、杯墊、帆布袋、咖啡儲豆罐、明信片、貼紙包等一系列限量周邊商品，3／21起於松菸EO Shop與hof限定開賣。

▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）

▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）

▲長場雄以簡單筆觸說明喝咖啡的美好。（圖／翻攝自everyday object）

而飛利浦也與hof合作推出快閃試飲活動，3／21至4／7期間，至松山文創hof選物店打卡，可享LatteGo雲朵拿鐵一杯；4／1至6／30期間，購買飛利浦全自動義式咖啡機達指定金額，即可獲得長場雄限量聯名禮盒。

▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）▲飛利浦、Nespresso咖啡周邊。（圖／品牌提供）

針對台灣許多拿鐵控，Nespresso Vertuo系列近期也推出全新楓糖胡桃風味咖啡，此款咖啡設計受到北美迷人楓林的啟發，將咖啡濃郁絲滑的楓糖甜香，搭配胡桃堅果香氣，揉入圓潤平衡的阿拉比卡咖啡中，打造出一杯帶有濃郁楓糖與胡桃香氣的風味咖啡，加入了鮮奶更能突顯溫暖穀物風味與細緻楓糖甜香的平衡口感，單條咖啡售價380元。

此外，Nespresso也祭獨家咖啡機優惠，即起至3／27期間，Vertuo POP原價5,900元，特價4,900元，凡購買任100顆膠囊，即享免運及贈精選熱銷咖啡1條，購滿150顆膠囊，再贈價值560元的Barista卡布奇諾杯。

關鍵字：

咖啡, 飛利浦, Saeco, 插畫, 周邊商品, Nespresso

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

情緒勒索高手星座Top 3！第一名愛操控他人　總有辦法抓住弱點

情緒勒索高手星座Top 3！第一名愛操控他人　總有辦法抓住弱點

超準心測！憑直覺選出「被詐騙的人」　測你對花言巧語的淪陷指數

超準心測！憑直覺選出「被詐騙的人」　測你對花言巧語的淪陷指數

「吃軟不吃硬」星座Top 3 ！冠軍自尊心比天高　哄一下秒變臉挺你到底

「吃軟不吃硬」星座Top 3 ！冠軍自尊心比天高　哄一下秒變臉挺你到底

頭髮容易油？皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」　加碼正確洗髮流程 減掉內臟脂肪！營養師教「有效瘦肚」5大飲食關鍵：多吃豆製品 無印良品「無線行動充電器」台灣開賣！　2024亮點商品一次看 知名大牌行李箱下殺5000不到！全年僅此檔錯過再等一年 Swatch歐米茄聯名夯錶+1　史努比當主角可愛爆擊 安格斯12星座一周運勢3／18-3／24　牡羊人際黑翻紅、巨蟹桃花出現 孔曉振終於蓬裙上身「女神回歸」　華麗耳掛當髮飾美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面