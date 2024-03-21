長場雄加持飛利浦咖啡機周邊開賣　Nespresso新款限量咖啡上市

▲飛利浦與日本知名插畫家長場雄合作，推出以品牌咖啡機發想的插圖系列周邊商品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡對許多人來說，不僅是一杯飲品，而是一種氛圍感受，飛利浦旗下咖啡機Saeco以生活角度切入，邀請日本知名插畫家長場雄，透過其簡單線條卻擁有滿滿筆觸的創作，詮釋喝咖啡的數種心情，化身咖啡杯、杯墊、帆布袋等周邊商品開賣；Nespresso Vertuo系列近期推出推出限量款「楓糖胡桃風味咖啡」，強調適合加入鮮奶品嚐，開啟每天的活力早晨。

為將咖啡體驗融入生活，飛利浦旗下咖啡機Saeco請來因日本雜誌《POPEYE》的封面一夕聞名，以極簡黑白線條進行繪製的藝術家Yu Nagaba 長場雄跨界聯名，推出以Saeco為發想的種種生活情景創作，長場雄並為此來到睽違九年的台灣。

長場雄為飛利浦咖啡機LatteGo EP5447量身打造一系列插畫，以「雲朵」為靈感，其創作包括感受到忙裡偷閒的咖啡小憩時光、想像在義大利欣賞窗外療癒美景、做白日夢時感覺將自己埋在軟綿雲朵中，或是和伴侶在咖啡香氣中，相視而笑等等片刻的四款插畫，推出雙層咖啡杯、杯墊、帆布袋、咖啡儲豆罐、明信片、貼紙包等一系列限量周邊商品，3／21起於松菸EO Shop與hof限定開賣。

▲長場雄以簡單筆觸說明喝咖啡的美好。（圖／翻攝自everyday object）

而飛利浦也與hof合作推出快閃試飲活動，3／21至4／7期間，至松山文創hof選物店打卡，可享LatteGo雲朵拿鐵一杯；4／1至6／30期間，購買飛利浦全自動義式咖啡機達指定金額，即可獲得長場雄限量聯名禮盒。

針對台灣許多拿鐵控，Nespresso Vertuo系列近期也推出全新楓糖胡桃風味咖啡，此款咖啡設計受到北美迷人楓林的啟發，將咖啡濃郁絲滑的楓糖甜香，搭配胡桃堅果香氣，揉入圓潤平衡的阿拉比卡咖啡中，打造出一杯帶有濃郁楓糖與胡桃香氣的風味咖啡，加入了鮮奶更能突顯溫暖穀物風味與細緻楓糖甜香的平衡口感，單條咖啡售價380元。

此外，Nespresso也祭獨家咖啡機優惠，即起至3／27期間，Vertuo POP原價5,900元，特價4,900元，凡購買任100顆膠囊，即享免運及贈精選熱銷咖啡1條，購滿150顆膠囊，再贈價值560元的Barista卡布奇諾杯。