柯佳嬿想提編織包買菜「當市場最時髦」！聽坤達告白笑回：太浮誇

▲柯佳嬿與陳華一同現身Longchamp快閃店，演繹度假時尚。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

陽光明媚的春夏正是出遊度假的好時機，而法國精品品牌Longchamp也將南法度假勝地聖特羅佩的迷人風光搬進台北信義區，打造「DO YOU SAINT-TROPEZ?」快閃店。開幕首日更請來人氣女星柯佳嬿、陳華演繹度假時尚，平時就喜歡大包包的柯佳嬿大讚手上編織包，笑說想帶去市場買菜當最時髦的買菜人，她也回應日前老公坤達在節目上公開告白的「收穫說」，甜蜜互動閃瞎眾人。

柯佳嬿這次選穿Longchamp 2024春夏系列的卡其綠短版上衣搭配同款長裙，微露纖細腰身，流露優雅溫柔小女人氣息，再搭配掛有彩色串珠掛飾的編織提籃包和髮辮造型，更增添波希米亞風情，讓度假氛圍感更濃厚。

被問到私下是否也喜歡這種造型，她坦言說這種穿搭只有自己去度假時或在海邊才可能出現，「如果平常穿這樣在路上，露出太多皮膚我會有點害羞！」但她大讚很喜歡手上的編織包，很好搭，也很有度假的感覺，「我自己是喜歡大包包的人，所以度假的時候也是很需要大包包。」更笑說帶這款包去買菜就會成為菜市場的焦點，「最時髦的買菜人」。

希望可以再出一本書的柯佳嬿，最近忙著寫文章和拍戲，已許久沒出遊度假，如果有機會想去歐洲，「像是我也還沒去過南法，也滿想去看看，想去海邊小鎮」。她也透露自己心目中的完美度假行程就是能放空、放鬆的度過，不要有很緊湊的行程，就算一整天沒有特別做什麼事也好，「最理想的是找一個地方，去那邊過一陣子生活，不要覺得自己是觀光客，像一個當地人在那裡生活一陣子，就是很好的一個度假狀態」。

近日老公坤達在節目上放閃告白，表示進演藝圈最大的收穫就是獲得一個老婆，柯佳嬿笑說自己有看到片段，「我當時就覺得也太浮誇了吧！沒想到他會講出這種話。」而前幾日是坤達42歲生日，柯佳嬿也罕見放閃，在IG限動po出對方照片甜喊「生日快樂！希望你快樂我快樂」，兩人甜蜜互動閃瞎粉絲。

而以夯曲〈想和你看五月的晚霞〉收穫不少粉絲的新生代創作女歌手陳華，以鉤編短上衣搭配小雛菊裝飾鏤空皮革白色背心和小雛菊刺繡丹寧長褲，大秀0贅肉小蠻腰，穿出兼具甜辣俏皮風格的度假穿搭，笑說自己的穿搭主題就是「南法小雛菊」。擁有窈窕好身材的她也分享，自己的度假穿搭會以短版上衣搭配高腰牛仔褲，露出腰身打造修長比例，或是穿上短褲露出腿部，讓身材比例看起來更好。

Longchamp於台北信義新光三越A11打造「DO YOU SAINT-TROPEZ?」主題快閃店，重現南法度假勝地聖特羅佩的迷人風光，粉嫩鵝黃的牆面與爬藤植物搭配石磚小徑，讓人彷彿來到精緻的海邊小屋。快閃店內更展示著全新系列包款與鞋履，像是陳華腳上穿的Longchamp x K.Jacques聯名皮革涼鞋，或是Longchamp與馬達加斯加非政府組織Anaka NGO合作，由當地工匠用棕櫚葉編織製作的Le Pliage®籃子。

快閃店即日起開放至4月16日，每逢周五～周日及連假期間，於快閃店加入官方LINE帳號，還可獲限量供應的法式風味冰淇淋。

另外，法國精品品牌BALMAIN先前2月曾以近年紅遍全球、最具代表性的UNICORN鞋款為主角，在台中大遠百全新專門店外打造等比例放大的「巨型UNICORN裝置藝術」，吸引不少時尚迷前去朝聖打卡，現在終於來到台北了！從經典獅頭、3條束帶到鞋履空腔裡暗藏的「神秘文字」全都完美重現的巨型UNICORN裝置藝術空降台北BELLAVITA，即日起限時快閃展出至4月7日，且活動期間拍照打卡還有限量小禮可拿。(每日數量有限，換完為止)

